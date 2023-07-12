Итоги дня: «Аскона» займет площади IKEA, РПЦ передала «Троицу», ураган в Татарстане
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 12 июля:
- Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил генеральному консулу Турции в Казани Исмету Эрикану медаль в честь 100-летия ТАССР. Дипломат приступил к своим обязанностям в 2019 году, а сейчас завершает дипломатическую деятельность в республике.
- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил письмо президенту России Владимиру Путину с предложениями по продлению зерновой сделки. Он готов к взаимодействию со страной по своим предложениям.
- 27-й Петербургский международный экономический форум 2024 года пройдет с 5 по 8 июня. В этом году ПМЭФ проходил с 14 по 17 июня. На нем подписали более 900 соглашений.
- Глава международного ресторанного холдинга Ginza Project Алексей Волков стал новым директором Московского рынка Казани. Бизнесмен открыл более сотни заведений от Санкт-Петербурга до Нью-Йорка. Столичный холдинг, которым он управляет, также владеет Даниловским рынком. Эксперты считают, что и казанский рынок будут развивать по той же концепции.
- Производитель товаров для сна «Аскона» может занять бывшие площади IKEA, в том числе в торговых центрах «Мега». В настоящее время компания ищет площадки в 7-8 тысяч квадратных метров.
- В Агрызе с утра из-за непогоды поступило 19 обращений о повреждении кровли, падении деревьев и обрыве электропроводов. Ураган стал причиной отключения электроснабжения в 366 домах, без света на какое-то время оставались 8,5 тысячи человек, в том числе 836 детей. По состоянию на 17.00 число домов сократилось до 230, а людей до 5 430 человек, в том числе 527 детей.
- Русская православная церковь передала икону «Троица» кисти Андрея Рублева Троице-Сергиевой лавре. Договор о ее передаче утвердили патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр культуры России Ольга Любимова.
- Госдума приняла закон о предоставлении права регионам выбирать способы борьбы с бездомными животными. Теперь они могут устанавливать порядок деятельности по обращению с животными без владельцев и определять перечень необходимых мероприятий.
- Кабмин Татарстана утвердил план основных мероприятий по празднованию в 2024 году 225-летия со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина. Он содержит 64 пункта. В число основных юбилейных торжеств вошли 19 мероприятий.
- Собственник московского ООО «Альтера» Ильнур Абдрахимов скупил ряд челнинских поставщиков грузовой техники — оборот каждой фирмы превышает 1 миллиард рублей. Последней крупной сделкой стала покупка ООО «Трансавтолайн» у предпринимательницы из автограда Алии Бахтиной, владелицы известного дилера грузовиков «М7 Трак».
- Минстрой России может обязать управляющие компании устанавливать зарядные станции для электромобилей на парковках и придомовых территориях даже без согласия жильцов и обращения в энергоснабжающие организации. Девелоперов могут обязать устанавливать их уже на стадии строительства жилых домов. Сейчас для этого требуется решение общего собрания собственников.
- На сегодняшний день Татарстан среди регионов России занимает 7-е место по турпотоку. Оборот туротрасли превышает более 40 млрд рублей. Республике на сегодняшний день не хватает средств размещения.
- В этом или в начале следующего сезона Whoosh может оснастить свои электросамокаты в Казани шлемами. Сроки будут зависеть от итогов тестирования, которое пройдет в ближайшее время в Москве и Санкт-Петербурге.
- В возрасте 94 лет умер французский писатель-прозаик Милан Кундера. Он известен такими романами как «Шутка», «Жизнь — не здесь», «Вальс на прощание», «Невыносимая легкость бытия», «Торжество незначительности».
- Из Москвы и Санкт-Петербурга в Казань запустят дополнительные поезда и включат дополнительные вагоны в действующие составы на матч Суперкубка России. Решение поможет добраться до столицы Татарстана 1 350 футбольным болельщикам.
- Регистрацию алкогольной продукции, название которой «подменяет» ее вид, например, «Мистер Сидр», предложили запретить. В отраслевом законодательстве предложили предусмотреть «технологию полного цикла производства пивных напитков» и запретить производить их из закупаемого пива, исключив возможность приобретения сырья для их производства у другого лица.
- Замглавы Минцифры Татарстана Рустам Хидиятуллин заявил, что республика может стать окном для экспорта в страны Организации исламского сотрудничества (ОИС). Он представил цифровой портфель для экспорта на примере региона, в котором выделил четыре ключевых направления цифровых продуктов: госуправление, медицина, образование и промышленность.
- В Татарстане разработали проект «Алтын еллар — Золотые годы», реализовывать который планируется в 2023—2025 годах. Он рассчитан на женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет, а также на получателей досрочной страховой пенсии по старости или пенсии по выслуге лет, независимо от их возраста, постоянно проживающих в регионе.
- В Татарстане обнародовали результаты конкурсного отбора на предоставление грантов для обустройства общественных пляжей вокруг рек, озер, водохранилищ. Победителями признаны 14 предпринимателей. Каждый из них получит субсидию в пределах от 7 до 10 млн рублей. Таким образом, им будет перечислено из бюджета республики 113 млн 910 тысяч рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».
Ключевые события 504-го дня специальной военной операции на Украине:
- Как сообщает Минобороны России, на Донецком направлении за сутки отражены 30 атак ВСУ. Уничтожено до 335 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и буксируемая гаубица «FH-70» производства Великобритании.
- На Южно-Донецком направлении отражена атака подразделений 35 бригады морской пехоты ВСУ в направлении Старомайорского. Пресечена разведка боем противника около Угледара.
- На Запорожском направлении отражены две атаки ВСУ около Работино. За сутки на потери украинских войск составили свыше 240 военнослужащих, девять боевых машин пехоты, два бронетранспортера, шесть боевых бронированных машин, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубицы «Мста-Б» и Д-30.
- На Краснолиманском направлении отражены две атаки ВСУ. За сутки уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и самоходная гаубица «Акация».
- На Купянском направлении отражены три атаки ВСУ около Новоселовского. За сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты и два автомобиля.
- На Херсонском направлении штурмовые группы российских войск продолжали ведение разведывательно-поисковых действий на островах у Антоновского моста. За сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля и две артиллерийские системы М777 производства США.
- С начала спецоперации уничтожено: 455 самолетов, 242 вертолета, 4 981 беспилотник, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 668 танков и других боевых бронированных машин, 1 137 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5 421 орудие полевой артиллерии и минометов и 11 626 единиц автотехники.
- Российский истребитель МиГ-31 не дал самолету базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии нарушить государственную границу. Инцидент произошел над акваторией Баренцева моря.
- Подразделения группы «Вагнер» практически завершили процесс передачи боевой техники в Минобороны России. Ими передано более 2 тысяч единиц техники и вооружения, а также около 20 тысяч единиц стрелкового оружия.
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Максим Кокунин, Илина ХакимоваОбществоВластьБизнесИнфраструктураЭкономика Татарстан
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