Сделки на миллиард: загадочный бизнесмен скупает крупных поставщиков техники Набережных Челнов

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Одна из фирм владелицы «М7 Трак» перешла московскому бизнесмену

Как выяснило «Реальное время», собственник московского ООО «Альтера» Ильнур Абдрахимов в этом году активно скупает ряд челнинских поставщиков грузовой техники — оборот каждой фирмы превышает 1 миллиард рублей. Последней крупной сделкой стала покупка ООО «Трансавтолайн» у предпринимательницы из автограда Алии Бахтиной, владелицы известного дилера грузовиков «М7 Трак».

Компания Абдрахимова в прошлом году заработала 1,5 млрд рублей, чистая прибыль составила 153,6 млн (по данным «СПАРК-Интерфакс»). Столичное предприятие на рынке более 5 лет, в нем числится 262 человека. ООО «Трансавтолайн», которое бизнесмен приобрел на этой неделе в автограде, работает более 12 лет, среднесписочная численность сотрудников — 277 человек. Специализируется, как и «Альтерра», на грузовом транспорте. Прошлый год «Трансавтолайн» завершил с чистой прибылью в 22,6 млн рублей при выручке в 1,19 млрд.

У Алии Бахтиной осталась более известная и куда более успешная компания — «М7 Трак», чей годовой оборот превышает 17 млрд рублей, а чистая прибыль чуть не дотягивает до 2 млрд. Челнинское предприятие знают как регионального поставщика грузовой техники с пробегом. Компания занимается продажей, выкупом и приемом на комиссию грузовиков. Ее площадки расположены сразу в семи городах: Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Казань, Набережные Челны, Уфа и Новосибирск.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Как Абдрахимов собирает «флотилию» поставщиков большегрузов

Однако еще задолго до того, как в руки московского бизнесмена перешла компания одного из крупных челнинских дилеров, он успел приобрести еще ряд автомобильных предприятий в автограде. Специализация каждого — деятельность автомобильного грузового транспорта. Годовой оборот у каждой фирмы — свыше 1 млрд рублей. В их число вошли челнинские фирмы:

ООО «Грин»;

ООО «Ремгруз»;

ООО «Тракменеджмент».

На каждом из этих предприятий трудится, согласно открытым данным, от 290 до 310 человек. Деятельность фирм связана с поставками грузовиков, тягачей, спецтехники, прицепов и самосвалов от таких производителей, как КАМАЗ, Volvo, MAN, SCANIA, DAF, Renault, Mercedes-Benz и другие.

Представителям отрасли, опрошенным «Реальным временем», неизвестен бизнесмен Ильнур Абдрахимов. Председатель правления промышленного кластера Татарстана Сергей Майоров сообщил, что также не знает предпринимателя.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

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Максим Кокунин