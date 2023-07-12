Рустам Хидиятуллин: Татарстан может стать окном для экспорта в страны ОИС

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Татарстан может стать окном для экспорта в страны Организации исламского сотрудничества (ОИС), считает заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики Рустам Хидиятуллин.

Он представил цифровой портфель для экспорта на примере Татарстана, в котором выделил четыре ключевых направления цифровых продуктов: госуправление, медицина, образование и промышленность.

Согласно предоставленным Ленаром Файзутдиновым из администрации раиса Татарстана данным исследования цифровизации стран ОИС, регион уникальным образом сочетает экономический и социальный потенциалы.

— Мы исследовали четыре макрорегиона исламского мира — страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки и СНГ. Уровень развития цифровизации очень неравномерен, есть лидеры, такие как ОАЭ, Малайзия, Индонезия, Казахстан, есть аутсайдеры — Пакистан, Сирия, Йемен, — сказал он и отметил, что по всем странам наблюдается амбициозное увеличение расходов на цифровизацию в течение ближайших нескольких лет.

Торговый представитель России в Индонезии Александр Свинин отметил, что рынок кибербезопасности в Индонезии через пять лет будет составлять 4 млрд, тогда как в настоящее время составляет 1,2 млрд:

— Мы слишком мало знаем эти рынки, и там сейчас мало российских компаний. В то же время страны АСЕАН — это единственный рынок, где одновременно есть два восходящих тренда: с одной стороны, население растет, с другой стороны — население богатеет, — приводит его слова «Газета.Ru».



Выставка «Иннопром-2023» проходит с 10 по 13 июля в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Главная стратегическая сессия будет посвящена стратегиям обновления в промышленности. На площадке представлены 600 российских и международных экспонентов, в том числе проекты цифрового производства, металлообработки, транспортного машиностроения, медицинского оборудования и так далее.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко