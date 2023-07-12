Умер французский писатель Милан Кундера

Умер французский писатель-прозаик Милан Кундера, сообщает «РИА Новости». Ему было 94 года.

Милан Кундера родился 1 апреля 1929 года в Чехии. В 1981 году он стал гражданином Франции.

Первую книгу Милан Кундера опубликовал в 1953 году. Известен такими романами как «Шутка», «Жизнь — не здесь», «Вальс на прощание», «Невыносимая легкость бытия», «Торжество незначительности», пьесами «Владелец ключей», «Промах», «Две сплетни, две свадьбы» и «Жак и его господин». Он писал как на чешском, так и на французском языке.

Милан Кундера удостоен премии Франца Кафки, премии критиков Французской академии, австрийской государственной премии по европейской литературе и многих других. Является почетным гражданином чешского города Брно, где он родился.



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Татьяна Демина