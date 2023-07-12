Татарстан подготовил проект «Золотые годы» для пожилых граждан

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане пытаются создать на постоянной основе систему организации активного досуга для представителей старшего поколения и расширить формы их социальных коммуникаций. В этих целях Минтруд республики разработал проект «Алтын еллар — Золотые годы», реализовывать который планируется в 2023—2025 годах. Подробнее — в материале «Реального времени».

Активный досуг для достигших «золотых лет»

Проект Министерством труда, занятости и социальной защиты Татарстана совместно с другими ведомствами, включая Минздрав, Минцифры, Минспорта и Минкультуры, планируется реализовывать на постоянной основе. Рассчитан он на женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет, а также на получателей досрочной страховой пенсии по старости или пенсии по выслуге лет, независимо от их возраста, постоянно проживающих в регионе.

Основная цель реализации проекта — создание в Татарстане на постоянной основе системы организации активного досуга граждан старшего поколения, расширение форм социальных коммуникаций, повышение их жизненной активности. Он же должен поспособствовать увеличению продолжительности жизни населения.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Задач перед проектом поставлено шесть. В частности, создание условий для обеспечения достойного образа жизни граждан старшего поколения, независимо от их пола, возраста, состояния здоровья и способности обслуживать себя, создание равномерно распределенной сети учреждений, работающих с ними, и популяризация здорового образа жизни.

Татарстанцы будут подавать заявления в Минтруд республики о включении в группу для посещения занятий, а ведомство будет подбирать им наиболее подходящие занятия и зачислять в группу. Уведомлять участников проекта будут не только о расписании, месте и времени проведения занятий, но и о замене лица, проводящего их, и о причинах такого развития событий.



Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Если человек посетит занятие в состоянии алкогольного опьянения или будет распивать спиртное в месте проведения занятий, его исключат из группы. Такое же решение примут, если он не будет соблюдать правила внутреннего порядка или неоднократно пропустит занятия по неуважительной причине.

«Школа памяти», 78 млн на суперсервис «Забота» и содействие трудоустройству пенсионеров

Минтруд Татарстана также разработал дорожную карту по реализации проекта «Алтын еллар — Золотые годы». В списке свыше 30 мероприятий, разбитых на восемь категорий.

Первый раздел касается мероприятий, направленных на организацию межведомственного взаимодействия по реализации и управлению проекта «Алтын еллар — Золотые годы». Обеспечивать их, как и большинство других, намерены в рамках текущего финансирования за счет средств республиканского бюджета. На этот год запланировано определение перечня организаций — участников проекта и заключение соглашений с ними об участии в реализации мероприятий.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Вторая группа мероприятий направлена на повышение уровня информированности татарстанцев о реализации проекта. В их числе развитие суперсервиса «Забота», в которое Татарстан за три года в общей сложности вложит 78 млн рублей, из них 33 млн — в этом году, 25 млн — в следующем, 20 млн — в 2025-м.

Следующий раздел направлен на формирование условий для организации и проведения мероприятий в рамках реализации проекта. Он предполагает расширение сети кружков, секций, клубов для граждан старшего поколения по направлениям культуры, спорта, их функционирование на базе 45 комплексных центров социального обслуживания населения, а также создание общественных пространств для пожилых татарстанцев, в том числе «Тропы здоровья».

Четвертая группа мероприятий нацелена на повышение уровня качества жизни граждан старшего поколения. Для них планируется организовывать экскурсионные туры по природным достопримечательностям Татарстана, а также работу клубов по интересам на базе музеев, библиотек, домов культур в целях поддержания творческой активности сохранения когнитивного здоровья. В медучреждения республики для них будут проводить обучение в «Школах здоровья».

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В 2023—2025 годах в республике запланирована реализация технологии «Школа безопасности» в рамках организации и проведении подомовых обходов одиноких и одиноко проживающих граждан 80 лет и старше. В этом году она должна охватить 5 тысяч татарстанцев, в следующем — 5,5 тысячи, а в 2025-м — 6 тысяч.

Также на протяжении трех лет в Татарстане намерены реализовывать стационарозамещающие и социальные технологии по работе с гражданами пожилого возраста и инвалидами, не нуждающихся в уходе. Их цель — создать условия для их активного долголетия. Для этого организуют «Школу ухода», которая в этом году охватит 300 человек, а в 2025-м уже 420, «Школу памяти», которую в 2023-м пройдут 40 татарстанцев, а в последующие два года — по 100. Работать будут также пункты проката технических средств реабилитации.

Пятый раздел содержит мероприятия, направленные на повышение уровня грамотности и доходов граждан старшего поколения. Их всего два — организация профессионального обучения, в том числе дополнительного, граждан 50 лет и старше, а также предпенсионного возраста в рамках реализации национального проекта «Демография» и содействие трудоустройству пенсионеров.

Шестой блок один из самых объемных — его мероприятия нацелены на развитие активных форм досуга татарстанцев старшего поколения. Это спортивно-оздоровительные, досуговые события для получателей соцуслуг на базе учреждений соцобслуживания, мероприятия по чествованию юбиляров супружеской жизни, Республиканский шахматно-шашечный турнир, конкурс «Умельцы нашего края». К спортивным мероприятиям в этом году намерены привлечь 225 тысяч пожилых жителей республики, а в последующие два года — по 226 тысяч.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Старшее поколение хотят вовлечь в работу по трудовому, духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи. Из числа ветеранского актива в Татарстане намерены сформировать лекторские группы для работы с молодыми людьми.

Предпоследний, седьмой раздел включает мероприятия, направленные на совершенствование творческого потенциала жителей Татарстана старшего поколения. В 2023 году для них проведут 25 культурно-массовых и досуговых мероприятий, в следующем году в два раза больше — 50, а в 2025-м — 75. Принять участие в них должны свыше полутысячи человек.

Пожилых татарстанцев также вовлекут в социально значимые проекты по сохранению культурного наследия народов Татарстана и привлекут к участию в Республиканском конкурсе народного творчества среди ветеранов «Ветераны — хранители национальных культур и традиций народов Республики Татарстан». Также запланирован региональный фестиваль самодеятельных исполнителей среди ветеранов «Балкыш — Сияние».

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Восьмой блок содержит лишь одно мероприятие — развитие «Серебряного волонтерства». В этом году в него должны вовлечь одну тысячу человек, в 2024-м — 1,1 тысячи, в 2025-м — 1,2 тысячи.

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Татьяна Демина