Бывшие площади IKEA в ТЦ «Мега» может занять «Аскона»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Производитель товаров для сна «Аскона» может занять бывшие площади IKEA, в том числе в торговых центрах «Мега». Компания хочет открыть на этих территориях свои гипермаркеты, сообщает «РИА Новости».

— Что касается площадей IKEA, то, действительно, это одни из авторитетных площадок, которые сейчас освободились, и да, мы в активной фазе переговоров, в том числе с «Мега», — рассказал исполнительный директор «Аскона» В2С Россия и СНГ Владимир Корчагов.

Собеседник уточнил, что компания ищет площадки в 7—8 тысяч квадратных метров и 5 тысяч «квадратов» ей недостаточно.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

В 2024 году «Аскона» планирует открыть пять новых гипермаркетов Askona Home. Всего в планах по стране — около пятидесяти таких проектов.

Месяц назад «Реальное время» писало, что белорусский аналог IKEA — Swed House, может открыться в Казани уже в этом году, владельцы ведут переговоры с несколькими торговыми центрами. Однако ТЦ «Мега» среди них нет.

А в мае сообщалось, что арабский аналог шведской сети IKEA Home Box ищет партнеров в России. В ближайшие 5 лет в стране может появиться до 20 магазинов этой сети, считает вице-президент Союза торговых центров стран Ближнего Востока Камель Шабан.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов