ПМЭФ-2024 состоится 5–8 июня
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) 2024 года пройдет с 5 по 8 июня, сообщили в Росконгрессе.
— 27-й Петербургский международный экономический форум состоится 5—8 июня 2024 года, — сказано в сообщении в telegram-канале ведомства.
В этом году ПМЭФ прошел с 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге. На площадке форума подписали более 900 соглашений. Татарстан подписал на мероприятии 25 соглашений. Из них 11 соглашений было подписано в присутствии раиса республики.
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