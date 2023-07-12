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ПМЭФ-2024 состоится 5–8 июня

12:59, 12.07.2023
ПМЭФ-2024 состоится 5–8 июня
Фото: realnoevremya.ru/Сергей Кощеев

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) 2024 года пройдет с 5 по 8 июня, сообщили в Росконгрессе.

— 27-й Петербургский международный экономический форум состоится 5—8 июня 2024 года, — сказано в сообщении в telegram-канале ведомства.

Фото: realnoevremya.ru/Сергей Кощеев

В этом году ПМЭФ прошел с 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге. На площадке форума подписали более 900 соглашений. Татарстан подписал на мероприятии 25 соглашений. Из них 11 соглашений было подписано в присутствии раиса республики.

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Маргарита Головатенко
БизнесЭкономикаОбщество Татарстан

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