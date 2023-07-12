Бойцы ЧВК «Вагнер» передали в Минобороны России более 2 тысяч единиц техники и вооружения

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Минобороны России

Подразделения группы «Вагнер» практически завершили процесс передачи боевой техники в Минобороны России. По данным ведомства, им было передано более 2 тысяч единиц техники и вооружения, а также около 20 тысяч единиц стрелкового оружия.

Войска получили сотни единиц тяжелого вооружения: это танки Т-90, Т-80, Т-72Б3, реактивные системы залпового огня «Град», «Ураган», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика» 122-мм, 2С3 «Акация» 152-мм, 2С5 «Гиацинт» 152-мм, 2С4 «Тюльпан» 240-мм, гаубицы и противотанковые орудия, минометные комплексы, многоцелевые бронированные тягачи, бронетранспортеры, а также автомобильная техника и стрелковое оружие. Десятки единиц техники ни разу не применялись в боевых условиях.

— Тяжелая гусеничная техника, самоходные артиллерийские установки большой мощности и танки свозятся на полевые базы колесными тягачами на тралах с целью не допустить повреждения асфальтированных дорог. Колесная техника прибывает своим ходом, — рассказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Минобороны России

Уточняется, что всю технику и вооружение доставят в тыловые районы. Ремонтно-восстановительные подразделения ВС России проведут техническое обслуживание и подготовку для использования по предназначению.

Напомним, вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выступил с обращением, сообщив, что по его подразделениям якобы нанесли удары. Минобороны России опровергло все его заявления о причастности ведомства к инциденту.

В ЦОС ФСБ заявили, что заявления и действия основателя ЧВК «Вагнер» «фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ». Их назвали «ударом в спину российским военнослужащим, воюющим с профашистскими украинскими силами». Против Евгения Пригожина возбудили уголовное дело.

В субботу, 24 июня, Александр Лукашенко договорился с Евгением Пригожиным о «недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России». После этого основатель «Вагнера» объявил, что ЧВК «разворачивает колонны и уходит в обратном направлении в полевые лагеря».

После достижения договоренности в Кремле 24 июня объявили, что возбужденное в отношении Евгения Пригожина уголовное дело прекратят. ФСБ сделала это 27 июня, указав, что участники военного мятежа прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления.

3 июля министр обороны России Сергей Шойгу впервые прокомментировал попытку вооруженного мятежа. Он объяснил, что эти планы провалились прежде всего потому, что личный состав Вооруженных сил проявил верность присяге и воинскому долгу.

Президент России Владимир Путин заявил, что россияне единым фронтом выступили против попытки вооруженного мятежа. А 29 июня глава государства встретился с бойцами ЧВК «Вагнер» и главой военной компании Евгением Пригожиным в Кремле. Президент дал оценку действиям ЧВК и выслушал их объяснения. Командиры «Вагнера» на встрече с Владимиром Путиным заверили, что являются его убежденными сторонниками и готовы и дальше продолжать сражаться за Родину.

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Айрат Назипов