РПЦ передала «Троицу» в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре

РПЦ передала икону «Троица» кисти Андрея Рублева Троице-Сергиевой лавре, договор о ее передаче утвердили патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр культуры России Ольга Любимова, сообщается на сайте Московского патриархата.



Патриарх Кирилл назвал утверждение договора о передаче «Троицы» историческим событием:

— Мы сегодня символически свидетельствуем о том, что страна живет в иное время, в иную эпоху. Прошло — надеемся, безвозвратно — то время, когда святыни изымались из церкви, и наступило время, когда в церкви возвращаются святыни, даже представляющие огромную культурную, историческую ценность.

Он поблагодарил Министерство культуры России и правительство. Патриарх пожелал, чтобы «именно так, а не иначе развивался церковно-государственный диалог».

В мае этого года президент России Владимир Путин принял решение передать «Троицу» Русской православной церкви. Икона «Троица» Андрея Рублева будет находиться в храме Христа Спасителя в течение года, затем ее вернут на историческое место в Троице-Сергиеву лавру.

«Троица» — икона Святой Троицы, написанная Андреем Рублевым в XV веке, самое знаменитое из его произведений и одна из двух (вместе с фресками во Владимире) сохранившихся работ, которые, как считают ученые, достоверно принадлежат ему. Является одной из самых прославленных русских икон. В 1929 году по распоряжению Народного комиссариата просвещения РСФСР «Троица» была передана в Государственную Третьяковскую галерею.

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Маргарита Головатенко