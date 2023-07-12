В Казань на матч Суперкубка России по футболу запустят дополнительные поезда

Фото: realnoevremya.ru/Марат Гайфуллин (архив)

Из Москвы и Санкт-Петербурга в Казань запустят дополнительные поезда, а также включат дополнительные вагоны в действующие составы поездов на матч Суперкубка России по футболу. Об этом договорились РЖД и РФС.

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза, это решение поможет добраться до столицы Татарстана 1 350 футбольным болельщикам.

Дополнительный поезд 216/215 «Москва — Казань — Москва» отправится из Москвы 14 июля в 21:30 и прибудет в Казань 15 июля в 10:36. Обратно поезд отправится 16 июля в 1:00 и прибудет в столицу России в 15:58.

Дополнительный поезд «Казань — Москва» отправится из Москвы 14 июля в 21:15 и прибудет в Казань в 12:54 15 июля. Обратно поезд отправится из Казани 16 июля в 13:22 и прибудет в Москву в 5:02 17 июля.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Дополнительные вагоны включены в составы поездов «Москва — Казань», «Санкт-Петербург — Казань» и обратно.

Напомним, матч за Суперкубок пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» 15 июля. На поле выйдут петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Главным арбитром матча назначен Сергей Карасёв.

Из-за проведения матча за Суперкубок в столице Татарстана также ограничат движение транспорта по некоторым улицам. Например, с 15 до 23 часов 15 июля при необходимости закроют ул. Чистопольскую, на участке от проспекта Ямашева до ул. Адоратского, при движении от проспекта Ямашева.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов