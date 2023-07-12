Российским регионам разрешили выбирать меры против бездомных животных

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Госдума приняла в окончательном чтении закон о предоставлении права регионам выбирать способы борьбы с бездомными животными. Теперь они могут устанавливать порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и определять перечень необходимых мероприятий.

На сайте Госдумы уточняется, что действия регионов должны соответствовать требованиям законодательства в области обращения с животными. Это позволит сохранить гуманное отношение к животным и защитить людей от нападений.

В ходе обсуждения инициативы в Государственную думу поступило около 25 тысяч обращений россиян. Многие предложения учтены и вошли в поправки ко второму чтению. Также были отклонены инициативы, предлагающие эвтаназию безнадзорных животных.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также при выгуле домашних животных закон исключает возможность их свободного, неконтролируемого передвижения вне специальных мест, разрешенных органами местного самоуправления для их выгула

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.

«Реальное время» поговорило о поправках к федеральному закону «Об ответственном отношении к животным», так называемой гуманной эвтаназии и создании в регионах России дог-френдли среды с Дарьей Раек, менеджером по развитию дог-френдли среды в Татарстане, и ее собакой Пушей в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.

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Айрат Назипов