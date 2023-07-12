Российским регионам разрешили выбирать меры против бездомных животных
Госдума приняла в окончательном чтении закон о предоставлении права регионам выбирать способы борьбы с бездомными животными. Теперь они могут устанавливать порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и определять перечень необходимых мероприятий.
На сайте Госдумы уточняется, что действия регионов должны соответствовать требованиям законодательства в области обращения с животными. Это позволит сохранить гуманное отношение к животным и защитить людей от нападений.
В ходе обсуждения инициативы в Государственную думу поступило около 25 тысяч обращений россиян. Многие предложения учтены и вошли в поправки ко второму чтению. Также были отклонены инициативы, предлагающие эвтаназию безнадзорных животных.
Также при выгуле домашних животных закон исключает возможность их свободного, неконтролируемого передвижения вне специальных мест, разрешенных органами местного самоуправления для их выгула
Закон вступит в силу со дня официального опубликования.
«Реальное время» поговорило о поправках к федеральному закону «Об ответственном отношении к животным», так называемой гуманной эвтаназии и создании в регионах России дог-френдли среды с Дарьей Раек, менеджером по развитию дог-френдли среды в Татарстане, и ее собакой Пушей в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.
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