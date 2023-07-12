Татарстан занимает 7-е место в России по турпотоку

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

На сегодняшний день Татарстан среди регионов России занимает 7-е место по туристическому потоку. Об этом сообщил глава Госкомитета республики по туризму Сергей Иванов в прямом эфире ЦУР региона.

— По туристическому потоку мы на 7-м месте. Немножко впереди нас Ленинградская область за счет пригородного туризма. Все остальные регионы тоже активно развиваются, но мы на сегодняшний день занимаем седьмую позицию, — рассказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

По номерному фонду в средствах размещения Татарстан в стране занимает шестое место. Его опережают Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Крым и Московская область.

Чаще всего в Татарстане можно встретить путешественников из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и регионов Приволжского федерального округа. Приезжают путешественники также из Владивостока, Хабаровского и Забайкальского края.

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Татьяна Демина