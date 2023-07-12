Казань обошла пляжи стороной: гранты на оснащение зон отдыха у воды выиграли районы

В Татарстане подвели итоги конкурсного отбора по обустройству пляжей: казанских среди победителей не оказалось

Фото: realnoevremya.ru/ Динар Фатыхов

«Проще выставить на побережье знак «Купаться запрещено» — пусть люди купаются на свой страх и риск. Пока Госкомитет РТ по туризму не смягчит требования к участникам конкурса «пляжных» субсидий, желающих будет немного», — так объясняют причину низкой активности на конкурсном отборе татарстанские предприниматели. Казань «пролетела» мимо федеральных денег на обустройство пляжной инфраструктуры в городе, утверждают они. Татарстан выставлял 178 млн рублей, а разыграли чуть больше половины — 113,9 млн рублей. Выигранные гранты распределены по камскому, зеленодольскому и челнинским пляжам.

«Причесать» запущенные пляжи за 10 млн рублей

В разгар купального сезона в Казани обнародовали результаты конкурсного отбора на предоставление грантов для обустройства общественных пляжей вокруг рек, озер, водохранилищ. Победителями были признаны 14 татарстанских предпринимателей с земельными участками у водной глади на территории республики. Каждый из них получит целевую субсидию в пределах от 7 до 10 млн рублей, следует из протокола конкурсного отбора. Таким образом, им будет перечислено из бюджета республики 113 млн 910 тысяч рублей. Правда, соглашения с предпринимателями пока не заключены, поэтому деньги не переведены, уточнили в Госкомитете РТ по туризму. Но к 1 октября этого года предприниматели должны отчитаться о расходовании средств.



«Пляжная» субсидия выделяется не на благоустройство территории (например, закупку песка или подведение водовода), а исключительно на техническое оснащение зоны отдыха по национальному стандарту (ГОСТ Р 55698-2013 «Туристские услуги. Услуги пляжей. Общие требования»), следует из конкурсной документации.



Субсидия выделяется не на благоустройство территории, а исключительно на техническое оснащение зоны отдыха. Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Это означает, что на территории пляжа должны быть туалеты/биотуалеты, раздевалки (кабины для переодевания), душевые, устройства для мытья ног, урны для мусора. Обязательна установка спасательных постов со спасательным оборудованием и инвентарем, медпункты. Кроме того, национальный стандарт обязывает обустраивать акваторию пляжа буйками оранжевого цвета (границу купания), устанавливать поплавки для выделения зоны купания для детей. К тому же должны быть обустроены пешеходные подходы, спуски к воде.

Максимальная сумма субсидии — 10 млн рублей. По замыслу федеральных властей, этих денег должно хватить, чтобы «причесать» запущенные пляжи в городах, избавив горожан от нецивилизованного отдыха.

— В целом на полученные деньги они должны обустроить пляжную территорию, обеспечив ее санитарно-гигиеническими объектами, душевыми кабинами, — уточнили в Госкомитете РТ по туризму. — Тут должны быть установлены пляжные зонты, шезлонги, лежаки, часть средств может быть направлена на закупку снаряжения для плавания и другой инвентарь.

Москва дала 143,8 млн, республика добавила 34 млн

Оснащение пляжей проводится в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» до 2030 года. Еще в феврале 2022 года российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил о необходимости заняться вопросом развития пляжных зон. «Без строительства необходимой обеспечивающей инфраструктуры к этим объектам должного развития туристических кластеров в субъектах не будет. Правительство России будет предоставлять субсидии регионам на эти цели», — пообещал он. В результате 44 региона получили федеральные транши. Татарстан получил федеральный грант в 143,8 млн и добавил к ним еще 34 млн из республиканского бюджета.

— Таким образом, на обустройство пляжей в Татарстане направят почти 178 млн рублей, — рассказывал председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Но из-за слабой активности участников конкурса между предпринимателями разыграли всего 113,9 млн рублей. Как выяснило «Реальное время», значительная часть выигранной суммы поступит на оснащение новомодного пляжа возле Камского моря. Так, отдельные участки будут обустраивать ООО «Гид Проперти» казанского бизнесмена Рамиля Айзатуллина и лаишевский предприниматель Наиль Гимадеев. Первый обустраивает пляж в районе Бухты (самое широкое место Куйбышевского водохранилища) возле участка в 1,3 га, второй — возле села Именьково. Каждый из них имеет прибрежные земли в собственности, на которых расположены туристические апартаменты под сдачу для отдыха. Остальные предприниматели имеют челнинскую и чистопольскую прописку.

Достойного контингента не набралось?

Казанцев среди победителей не оказалось. Возможно, что им может стать казанский застройщик «Грейтстрой», но дозвониться до владельца компании Владимира Никишова оперативно не удалось.

Нежелание казанцев предприниматели объясняют «слишком высокими требованиями» конкурса, а также сложностями при получении земли в аренду или в собственность. А если есть права, значит, автоматически не можешь быть допущен. «Выиграли около 100 млн, а размещали 170 млн. Значит, достойного контингента и не набралось. Опять-таки конкурс продлевали, документы принимали», — указали бизнесмены.

Проще поставить знак «Купаться запрещено» — и люди на свой риск и страх купаются. Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Пляж не такой простой объект, как кажется на первый взгляд, — объясняет Наиль Гимадеев, по его словам, за три года он инвестировал 75 млн в обустройство участка в 1,3 га, а теперь приступил к пляжной зоне. — Сначала нужно получить разрешение на водопользование, потом сдавать анализы. В МЧС каждый год необходимо проводить экспертизу, подтверждающую безопасность и годность пляжа. Проще поставить знак «Купаться запрещено» — и люди на свой страх и риск купаются.

По словам предпринимателя, требований и обязанностей по содержанию пляжей очень много: «Чтобы поставить пирс, необходимо получить доступ к водопользованию, потом разрешение на строительство. Это стоит денег и занимает много времени. Поэтому многие просто не связываются», — объясняет он. Кроме того, территорию пляжей необходимо регулярно убирать, очищать от растительности, подсыпать песок, содержать детские площадки, а также штатных спасателей. Новые требования к содержанию пляжей вступают в силу с 1 января 2024 года.