Глава международного ресторанного холдинга будет руководить Московским рынком Казани

Новым директором торгового объекта стал Алексей Волков — глава компании Ginza Project, владеющей Даниловским рынком в Москве

Фото: realnoevremya.ru/Давид Казанский (архив)

Как стало известно «Реальному времени», глава международного ресторанного холдинга Ginza Project Алексей Волков стал новым директором Московского рынка Казани. Это уже вторая смена руководства торгового объекта после его продажи в прошлом апреле московскому бизнесмену Валерию Аржинту. Год назад новый собственник сменил прежнего директора Олега Крюченкова, который руководил рынком более 12 лет, на москвича Кирилла Кожевникова. Последнего на этой неделе сменил известный бизнесмен Волков, открывший более сотни заведений от Санкт-Петербурга до Нью-Йорка. Столичный холдинг, которым он управляет, также владеет Даниловским рынком. Эксперты считают, что и казанский рынок будут развивать по той же концепции. Подробнее — в нашем материале.

Новый директор с ресторанами в Баку, Лондоне и Нью-Йорке

О том, что 47-летний столичный бизнесмен Алексей Волков стал директором Московского рынка Казани, стало известно накануне вечером. Ранее новый собственник — тоже московский предприниматель Валерий Аржинт анонсировал, что на территории торгового комплекса появятся кафе и рестораны, а также магазины с фермерской продукцией. Сообщалось, что площадку ждет масштабная реконструкция, которую связывали с появлением фуд-молла или гастрономического базара. Такое мнение высказали эксперты рынка коммерческой недвижимости в связи с тем, что Волкова, как главу Ginza Project, называли партнером столичного предпринимателя. А с его назначением на должность нового директора Московского рынка идея с созданием в Казани аналога Даниловского рынка получила новое развитие.

Российская компания «Гинза Проджект Груп», которой руководит Алексей Волков, была зарегистрирована в сентябре 2007 года в Санкт-Петербурге. Учредители компании — Дмитрий Сергеев и Марк Лапин. В холдинг входят рестораны Capuletti, Ginza, Francesco и другие, а также отели Dom 16, Glinz и еще ряд гостиниц.

Московский предприниматель Валерий Аржинт анонсировал, что на территории торгового комплекса появятся кафе и рестораны. Фото: realnoevremya.ru

Известно, что компания также занимается развитием рынков, общественных пространств и городских сервисов. На ее счету 150 проектов в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Томске, Сочи, Ростове-на-Дону, Воронеже, Баку, Нью-Йорке и Лондоне. Согласно данным портала «СПАРК-Интерфакс», финансовые результаты компании скромные, в прошлом году выручка составила 3,8 млн рублей, чистая прибыль — 141 тысячу рублей. Однако абсолютные показатели компании не раскрываются, а по словам одного из основателей холдинга, они «серьезно больше» 16 млрд рублей, которые называл при оценке аналитик Infoline Михаил Бурмистров, сообщал forbes.ru.

Даниловский рынок объединяет в себе более 40 ресторанных концепций с национальной кухней из всех уголков мира, а также лавки для фермеров. Торговая площадка была куплена в 2015 году и к сегодняшнему дню имеет 30 кафе и около 300 арендаторов.

Рестораны Ginza имеют широкое разнообразие не только в своих стилях, но и экономических требованиях. Средний чек московских заведений этой сети может варьироваться от 700 до 5,6 тысячи рублей (по данным Restoclub.ru, — прим. авт.). Из наиболее известных: ресторан-теплоход «Волга-Волга», «Москва» на крыше «Стокманна», «Баклажан» на четвертом этаже ТЦ «Галерея», загородный дом «Наша Dacha», а также видовые рестораны «Мансарда» и Terrassa в Питере.

Предприниматель Алексей Волков также является совладельцем нескольких московских фирм. Большая часть из них занимается деятельностью, связанной с ресторанами и услугами по доставке продуктов:

ООО «Антей» с выручкой в 18 млн;

ООО «Бинза» — 21 млн;

ООО «Индустрия гостеприимства» — 112 млн;

ООО «Мирикс 60» — 22 млн;

ООО «Скай Сервис» — 72 млн;

ООО «Стрела» — 59 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru/максим Платонов (архив)

Московский рынок Казани был продан за 175 млн рублей



Казанский Московский рынок был основан еще в 1976 году. Торговый комплекс знаком почти каждому жителю столицы Татарстана во многом благодаря своему удобному расположению и знаменитому ТЦ круглой формы, ярко украшенному национальным орнаментом, за что его прозвали в народе «тюбетейкой». Здесь же станция метро «Яшьлек» и ТД «Верона». Городские власти не раз пытались продать рынок — в течение почти девяти лет. Торги проводились в 2013 и 2014 годах, но желающих приобрести его по цене в 247 млн не находилось. Уже в 2015-м ценник снизили на треть, до 175 миллионов.

После того как стоимость была уменьшена, покупатель нашелся — 4 марта 2022 года пакет акций Московского рынка достался московскому ООО «Казантик». Компания, созданная в ноябре 2021 года, принадлежит столичному бизнесмену Валерию Аржинту. Основными видами ее деятельности являются аренда и управление недвижимостью, а также деятельность ресторанов. Новому собственнику достались два участка земли на улицах Энергетиков и Шамиля Усманова общей площадью 1,4 га, а также здание в 4 тысячи кв. метров.

Фото: realnoevremya.ru/Давид Казанский (архив)

Согласно данным из открытых источников, на начало 2023 года там работали 33 человека. После смены собственника руководителем ОАО «Московский рынок» с июля прошлого года был Кирилл Кожевников, экс-гендиректор ООО «Воронковский рынок» в Московской области. Напомним, до него многолетним рулевым Московского рынка был казанец Олег Крюченков. С мая 2009-го по декабрь 2010-го он значился как управляющий, а вплоть до середины июля 2022-го — гендиректором.

Финансовые показатели рынка с начала пандемии коронавируса, когда он был закрыт, резко упали: если в 2019-м прибыль составляла 1,1 миллиона рублей, то в 2020-м рухнула до 150 тысяч, а в 2021 и 2022 годах и вовсе ушла в минус — убытки составили 12,8 и 8,2 миллиона рублей соответственно. Рекордными были 2010—2012 годы, когда Московский рынок выходил в плюс на 7—10 млн рублей. При этом его выручка растет: 56,9 миллиона — в 2020-м, 65,9 миллиона — в 2021-м, 64,5 миллиона — в 2022-м. Однако чистые активы по итогам прошлого года ушли в минус впервые с 2018-го — на 1,1 миллиона.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В мае в Казани стартовало комплексное развитие территории у Московского рынка

В мае этого года стало известно, что Московский рынок в Казани реорганизуют в рамках комплексного развития территорий. Согласно проекту решения, для последующего озеленения будут снесены семь объектов, расположенных вокруг ТЦ «Тюбетейка» и основного торгового пространства рынка. Под снос в первую очередь может пойти торговый комплекс «Доминанта», где сейчас расположены химчистка, зоомагазин, салоны цветов и продуктовые точки. Рядом со знаменитым ТЦ и входом на станцию метро «Яшьлек» уберут несколько торговых павильонов, а также здание, где сейчас располагается ресторан быстрого питания KFC.

Приводим полный список адресов с объектами:

улица Декабристов, 133е — торговый павильон, где расположены салоны сотовых операторов и кафе-шашлычная;

улица Декабристов, 131д — KFC;

улица Декабристов, 133д — торговый комплекс «Доминанта»;

улица Декабристов, 133ж — торговый павильон с офисом микрофинансирования и сервисным центром;

улица Декабристов, 131а — торговый павильон с магазинами светильников, товаров для рыбалки и халяльной продукцией;

улица Декабристов, 131б — там находятся кафе, микрокредитная организация, магазин товаров смешанного типа, мясная лавка.

Предельный срок реализации решения о комплексном развитии территории Московского рынка составляет 10 лет со дня заключения договора, а решение о КРТ власти Казани буду претворять в жизнь самостоятельно.

Фото: realnoevremya.ru/Давид Казанский (архив)

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