Российский истребитель отогнал самолет ВВС Норвегии от государственной границы

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео «Авиация России»/YouTube.com (архив)

Российский истребитель МиГ-31 не дал самолету базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии нарушить государственную границу. Инцидент произошел над акваторией Баренцева моря, сообщили в Минобороны России.

— При приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от государственной границы Российской Федерации. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено, — говорится в сообщении.

Как добавили в оборонном ведомстве, полет российского истребителя выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства.

В конце июня российские Су-27 перехватили над акваторией Черного моря самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании. При приближении российских истребителей иностранные военные самолеты повернули обратно.

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Айрат Назипов