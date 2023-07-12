«Известия»: Минстрой может обязать УК устанавливать зарядки для электромобилей во дворах без согласия жильцов

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Минстрой может в скором времени обязать управляющие компании устанавливать зарядные станции для электромобилей (ЭЗС) в России на парковках и придомовых территориях даже без согласия жильцов и обращения в энергоснабжающие организации (РСО), передают «Известия», ссылаясь на письмо Министерства предприятиям отрасли ЖКХ.

Сейчас для этого требуется решение общего собрания собственников.

Издание подчеркивает, что девелоперов также могут обязать устанавливать зарядки уже на стадии строительства жилых домов.

В России сейчас наблюдается дефицит подобных станций: владельцы электромобилей вынуждены специально искать их, планируя под эти нужды свой маршрут, рассказал основатель и генеральный директор Edison Technologies Михаил Крапивной.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В июне Минпромторг сообщил, что до конца 2023 года в 32 регионах России планируется установить 659 быстрых ЭЗС для автомобилей вдобавок к уже существующим 4,4 тыс., но представители отрасли оценивали потребность в 18 тыс. зарядок.

Руководитель комиссии по ЖКХ Общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова считает, что, конечно, удобнее всего, чтобы станция находилась на паркинге или во дворе рядом с домом. По словам Булгаковой, сейчас прорабатываются технические и юридические нормы. В том числе и вопросы, какое именно участие в процессе установки будут принимать УК, кто сможет пользоваться станциями — все желающие или только жильцы дома, а также как будет оплачиваться электроэнергия.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский заявил, что если девелоперов обяжут размещать ЭЗС при стройке домов, они включат эти расходы в стоимость квадратного метра.

Однако, по словам депутата, это не сильно скажется на итоговой цене квартиры.



В начале марта сообщалось, что в Казани в реестр парковочных разрешений внесли 14 электромобилей. Теперь их владельцы могут парковаться на муниципальных стоянках бесплатно. Всего в столице Татарстана в реестр с 2015 года по март 2023 года внесено 266 электромобилей. Почти половина из них попала в перечень в прошлом году — 124 машины.

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Илина Хакимова