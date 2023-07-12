В Агрызском районе Татарстана из-за непогоды без света остались 8,5 тысячи человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Агрызском районе Татарстана непогода стала причиной отключения электроснабжения в 366 домах, без света остались 8,5 тысячи человек, в том числе 836 детей, сообщили в пресс-службе ГУС МЧС России по республике.



Свет отключили в 15 пятиэтажных домах, 18 трехэтажных домах, 12 двухэтажных домах, 316 частных жилых домах, трех школах и двух детских садах.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По состоянию на 10.30 в Агрызе были зафиксированы девять случаев падения деревьев, пять случаев обрыва проводов электропередач и пять срывов кровли.

Накануне в Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий. До ночи 12 июля прогнозировался сильный дождь, грозы, сильный град, шквалистые усиления ветра 15—20 м/с. Локально порывы ветра могут усиливаться до 24 м/с.



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Маргарита Головатенко