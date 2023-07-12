Рустам Минниханов вручил Генконсулу Турции в Казани медаль в честь 100-летия ТАССР

Фото: скриншот realnoevremya.ru/пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил Генеральному консулу Турции в Казани Исмету Эрикану медаль в честь 100-летия ТАССР на встрече в Доме правительства республики, сообщает пресс-служба раиса региона.



Исмет Эрикан приступил к своим обязанностям в 2019 году, а сейчас завершает дипломатическую деятельность в Татарстане.

— Заканчивается ваша деятельность в качестве Генерального консула Турецкой Республики в Казани. С одной стороны, мы рады, что ваш карьерный рост продолжается, с другой — нам жаль, что вы покидаете Татарстан, — сказал Минниханов и пожелал Исмету Эрикану успехов на новом посту.

Он отметил, что Турция остается одним из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. Контакты сторон развиваются при непосредственном участии Генерального консульства Турции в Казани.

Накануне Государственный Советник Татарстана, первый президент республики Минтимер Шаймиев встретился с генеральным консулом Турции в Казани. Исмет Эрикан поблагодарил Минтимера Шаймиева за поддержку деятельности Генконсульства.

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Маргарита Головатенко, видео: пресс-служба раиса Татарстана/Сергей Кузьмин