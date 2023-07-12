В Госкомитете Татарстана по туризму заявили о нехватке средств размещения

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане при сложившемся турпотоке на сегодняшний день не хватает средств размещения. Об этом заявил глава Госкомитета республики по туризму Сергей Иванов в прямом эфире ЦУР региона.



— В предыдущие годы мы всегда — примерно где-то от 7 до 9%. Это хороший, нормальный, динамичный прирост, который позволяет одновременно с ростом туристического потока наращивать и туристическую инфраструктуру, то есть строиться новым отелям, появляться новым точкам посещения и притяжения. Но в 2022 году произошел рост больше, чем прогнозируемый, в связи с закрытием границ, подорожанием отдыха за рубежом, и в 2023 году этот тренд продолжается, и мы столкнулись с дефицитом номерного фонда, — рассказал он.

На фоне нехватки номеров и высокого спроса подросли цены на услуги гостиниц. В связи с этим глава Госкомитета Татарстана по туризму призвал увеличивать номерной фонд, чтобы «не происходило перегибов».

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, по номерному фонду Татарстан в России занимает шестое место. Республику опережают Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Крым и Московская область.



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Татьяна Демина