Регистрацию алкоголя с подменой вида в названии предложили запретить

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Регистрацию алкогольной продукции, название которой «подменяет» ее вид, например, «Мистер Сидр», предложили запретить, заявил руководитель Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Игорь Алешин.



В качестве иных предложений в отраслевое законодательство предложили предусмотреть «технологию полного цикла производства пивных напитков» и запретить производить пивные напитки из закупаемого пива, исключив возможность приобретения сырья для их производства у другого лица. На пивоваренную продукцию предложили ввести минимальные цены.

Предложено создать реестр оптовых организаций в сфере оборота пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, чтобы снизить нелегальный оборот и обеспечить учет всех подконтрольных лиц и мест их деятельности, сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В России в июне произошло массовое отравление суррогатным напитком «Мистер Сидр». Количество людей, пострадавших от отравления суррогатным алкоголем, достигло 106. Среди них 5 детей. Погибли от отравления суррогатным алкоголем 36 человек. Среди них один ребенок.

В России изъяли более 70 тысяч литров суррогатного напитка «Мистер Сидр». Продукцию выявили в Астраханской, Курганской, Волгоградской, Владимирской, Ульяновской, Самарской, Пензенской, Рязанской и Нижегородской областях, в республиках Удмуртия, Крым, Мордовия, Чувашия, Коми, Марий Эл и Башкирии, а также в Пермском крае.

После инцидента от властей стали поступать различные предложения, касаемые регулирования алкогольного рынка. Например, директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил создать государственную сеть розничной торговли алкогольной продукцией.

Премьер-министр России Михаил Мишустин, комментируя массовое отравление напитком «Мистер Сидр», отметил, что случившееся не связано с введенным мораторием на проведение проверок бизнеса:

— Там было преступление, воровство, которое привело к гибели людей. Виновные найдены и, соответственно, понесут перед законом ответственность, — сказал он.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко