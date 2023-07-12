В Казани электросамокаты планируют оснастить шлемами

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В этом или в начале следующего сезона Whoosh может оснастить свои электросамокаты в Казани шлемами. Сроки будут зависеть от итогов тестирования, которое пройдет в ближайшее время в Москве и Санкт-Петербурге, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе компании.

— Требования использовать шлем при поездки на СИМ нет в ПДД, это будет альтернативная возможность для тех, кому комфортнее передвигаться на самокате в шлеме, — обратили внимание в Whoosh.



По планам компании, к началу следующего сезона почти треть их электросамокатов будет оборудована шлемами. К 2025 году эта доля может увеличиться до 70—80%.

— При этом самокаты со шлемами будут распределены так, чтобы в Казани, как и в других городах работы сервиса, было не менее 15% таких устройств, таким образом, чтобы любой желающий пользователь мог выбрать самокат со шлемом или без него, — уточнили в сервисе кикшеринга.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Детальных планов по увеличению количества электросамокатов у Whoosh в столице Татарстана на сегодняшний день нет. Решение планируют принять после завершения этого сезона.



Сезон электросамокатов в Казани стартовал 7 апреля. В этом году в городе работает три сервиса кикшеринга — Whoosh, Urent и Яндекс Go.

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Татьяна Демина