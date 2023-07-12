В Агрызе из-за непогоды сорвало кровли и оборвало провода

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В городе Агрыз с утра 12 июля из-за непогоды поступило 19 обращений о повреждении кровли, падении деревьев и обрыве электропроводов в результате непогоды, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

По состоянию на 10.30 зафиксировали девять случаев падения деревьев, пять случаев обрыва проводов электропередач, еще пять срывов кровли.

Работает оперативная группа Агрызского пожарно-спасательного гарнизона. Погибших и пострадавших нет.

Накануне в Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий. До ночи 12 июля прогнозировался сильный дождь, грозы, сильный град, шквалистые усиления ветра 15—20 м/с. Локально порывы ветра могут усиливаться до 24 м/с.

В Татарстане после жары установилась неустойчивая и прохладная погода. Дневные температуры не превысят +25 градусов. Неустойчивая погода, местами с кратковременным дождем сохранится в республике в четверг, 13 июля. Ночью ожидается от +9 до +14 градусов, днем — от +19 до +24°С.



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Маргарита Головатенко