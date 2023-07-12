В Татарстане утвердили план празднования 225-летия со дня рождения Александра Пушкина

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кабмин Татарстана утвердил план основных мероприятий по подготовке и проведению в республике празднования 225-летия со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина. Юбилейную дату отметят в 2024 году.

План мероприятий содержит 64 пункта. В их числе основные юбилейные и торжественные мероприятия, выставочные проекты, научные, информационные и издательские проекты, мероприятия в области исполнительского искусства, а также поддерживающие и дополнительные события.

В число основных юбилейных торжеств вошли 19 мероприятий. В феврале следующего года в Татарстане проведут концерт «Друзья мои, прекрасен наш союз!» и республиканский «Пушкинский бал». В апреле в Татарстане проведут цикл программ с участием «Пушкин и наука», концертную программу «Как во городе было во Казани». В мае в казанском парке «Черное озеро» состоятся народные театрализованные гулянья «Пушкин и народная культура». На июнь 2024 года запланирован «ПушкинФест».

В течение следующего года в Татарстане проведут экскурсию «По следам Пушкина и Пугачева», цикл лекций «А.С. Пушкин в Казани» и разместят социальную рекламу на билбордах, информационных афишах и в метрополитене Казани. Также в 2024-м в республике выпустят памятные авторские открытки, посвященные поэту.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Контроль за исполнением постановления Кабмина возложили на Министерство культуры Татарстана. Ведомство до 12 декабря 2023 года должно предоставить в правительство республики сводную информацию о реализации плана мероприятий.

Напомним, указ о праздновании в Татарстане 225-летия со дня рождения поэта Александра Пушкина раис республики Рустам Минниханов подписал в марте этого года. Документом также утвержден оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий. Его возглавляет премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.



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Татьяна Демина