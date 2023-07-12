Оборот туротрасли в Татарстане превысил 40 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

В Татарстане оборот туротрасли в этом году составил более 40 млрд рублей. Об этом рассказал глава Госкомитета республики по туризму Сергей Иванов.



— Это, собственно говоря, те средства, которые наши гости, туристы, привозят в Татарстан и с удовольствием их здесь тратят, — сказал он в эфире канала ОТР.

По его словам, в связи с таким ростом туристическая отрасль республики развивается достаточно стремительно.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На сегодняшний день Татарстан входит в топ-10 регионов России по туристическому потоку:

— По туристическому потоку мы на 7-м месте. Немножко впереди нас Ленинградская область за счет пригородного туризма. Все остальные регионы тоже активно развиваются, но мы на сегодняшний день занимаем седьмую позицию, — рассказал он.



Чаще всего в Татарстане можно встретить путешественников из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и регионов Приволжского федерального округа. Приезжают путешественники также из Владивостока, Хабаровского и Забайкальского краев.

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Маргарита Головатенко