Без электричества в Агрызе остаются 5,4 тысячи человек

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Агрызе продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. По состоянию на 17.00 12 июля без света остаются 230 домов с населением 5 430 человек, в том числе 527 детей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

В ведомстве прогнозируют, что полностью вернуть электричество удастся ближе к 9 часам вечера. Сейчас на местах работают семь бригад.

За последние часы электроснабжение получили 18 многоквартирных домов, 15 социально значимых объектов и 34 частных дома.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

Напомним, в Агрызском районе Татарстана бушует непогода. По этой причине днем без света остались 8,5 тысячи человек. По последним данным, из-за непогоды были повалены 18 деревьев.

Накануне в Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий. До ночи 12 июля прогнозировался сильный дождь, грозы, сильный град, шквалистые усиления ветра 15—20 м/с.



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Айрат Назипов