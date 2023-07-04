Итоги дня: нападение в Чечне, новая атака беспилотников на Подмосковье, результаты ЕГЭ
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 4 июля:
- Президент России Владимир Путин на саммите Совета глав государств ШОС заявил, что «российский народ как никогда консолидирован» и единым фронтом выступил против попытки вооруженного мятежа. Он обратил внимание, что против его страны сейчас ведется гибридная война.
- Владимиру Путину доложили о нападении в Чечне на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что случившееся в Грозном — серьезное дело, которое требует энергичных мер. МВД по Чечне проводит проверку. Председатель СКР Александр Бастрыкин взял дело на контроль, поручив руководителю следственного управления по Чечне Виталию Волкову провести проверку и представить доклад по факту нападения на журналистку и адвоката.
- Курс доллара вырос на 1,31 рубля и поднялся выше 90 рублей впервые с 28 марта 2022 года. Затем валюта торговалась в пределах 89,28 рубля. Курс евро вырос до 97,74 рубля, а юаня — до 12,46 рубля.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин заверил, что массовое отравление напитком «Мистер Сидр» в июне не связано с введенным мораторием на проведение проверок бизнеса. Всему виной «воровство, которое привело к гибели людей».
- По предварительным данным, выпускники школ Татарстана набрали на НГЭ 196 стобалльных результатов. Максимальное количество баллов по одному предмету получили 180 человек, 200 баллов по двум предметам — восемь. Подробнее — в материале «Реального времени».
- За январь — июнь 2023 года в России собрали 21,6 трлн рублей налогов. Наблюдался прирост по всем основным налогам. Исключение — НДПИ.
- Республиканская программа «Наш двор» в Казани выполнена на 54,9%. На 238 территориях проводятся работы, 166 ожидают начала благоустройства, на 69 полностью завершили ремонт.
- В Казани вследствие обновления кадастровых границ и номера земельного участка скорректируют проект апарт-отеля турецкого инвестора ГК «Полимекс». Объект входит в единый гостиничный комплекс вместе с отелем Kazan Palace by Tasigo и апарт-отелем Neo на улице Калинина.
- Министр науки и высшего образования Татарстана Ильсур Хадиуллин раскритиковал родителей, которые отправляют своих детей на семейное обучение без уважительных причин. Так он отреагировал на удаление из-за шпаргалки с пункта проведения ЕГЭ ребенка, обучавшегося на дому.
- Минтранс России планирует внести в КоАП штрафы для водителей электросамокатов за нарушение ПДД. Если поправки примут, то передвигающихся на СИМ будут считать за полноценных участников дорожного движения.
- Арбитражный суд Татарстана вынес решение по иску ПСО «Казань» к «Банку Казани» и встречному иску банка к компании Равиля Зиганшина. Оба заявления удовлетворены частично. Суд взыскал с банка в пользу ПСО 35 млн.
- Показатели доступности и безопасности образовательных учреждений включили в критерии оценки эффективности губернаторов. Всего она включает 38 методик.
- В Татарстане утвердили комплекс целевых мер в сфере здравоохранения на 2023—2025 годы. Он призван увеличить ожидаемую продолжительность жизни в республике.
- Свыше 35 предприятий и компаний Татарстана примут участие в Международной промышленной выставке «Иннопром-2023», которая пройдет с участием премьер-министра России Михаила Мишустина в Екатеринбурге. Минпромторг республики завершает формирование единой экспозиции.
- Реконструкцию БОСК Казани выполнили почти на 65%. Первый этап, стартовавший в 2021 году, планируют закончить в декабре. Полностью завершить реконструкцию должны в следующем году.
- Евролига продлила отстранение российских баскетбольных клубов еще на год, спортсмены не смогут сыграть в следующем сезоне турнира. В ходе заседания утверждены регламент соревнований на предстоящий сезон и состав участников, а также кандидатура Деяна Бодироги на пост президента Евролиги.
- Член «Партии Роста» Марсель Тухватуллин станет новым депутатом горсовета Набережных Челнов. Он сменит Руслана Нигматулина, который теперь входит в состав Госсовета Татарстана.
- В Татарстане на Курбан-байрам в жертву принесли 13 806 баранов, из которых 5 812 — в Казани. Всего в республике работали 58 специальных площадок для совершения обряда жертвоприношения.
- В экстрим-парке «Урам» под «Миллениумом» в Казани пескоструйными установками удаляют граффити с колонн. В исполкоме города заявили, что такая мера необходима для ремонта моста.
- На охрану объектов государственных и муниципальных образовательных организаций в Татарстане предусмотрели в общей сложности 1,44 млрд рублей. На сегодняшний день в Татарстане на сегодня работают более 3,3 тыс. образовательных организаций, это более 3,6 тыс. объектов.
Ключевые события 496-го дня специальной военной операции на Украине:
- В Минобороны России сообщили о пресечении утренней попытки киевского режима осуществить террористическую атаку пятью беспилотниками. Целью были объекты в Московской области и Новой Москве. Обошлось без пострадавших и разрушений.
- Истребительной авиацией ВКС России сбит украинский самолет Су-25 у Григоровки и вертолет Ми-8 у Новогродовки в ДНР. Средствами ПВО сбиты два Су-25 ВСУ около Георгиевки и Орехова. Уничтожены четырнадцать украинских беспилотников.
- ВСУ продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях. На Купянском направлении поражена украинская живая сила и техника у н.п. Берестовое и Тимковка в Харьковской области. На Херсонском направлении уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ, три автомобиля, гаубица «Мста-Б» и артиллерийская система М777 производства США.
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураПроисшествияЭкономикаФинансыНедвижимость
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