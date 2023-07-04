Курс доллара поднялся выше 90 рублей

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Курс доллара поднялся выше 90 рублей впервые с 28 марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 14.33 курс доллара вырос на 1,31 рубля, до 90 рублей. Сейчас американская валюта торгуется в пределах 89,95 рубля.

Курс евро вырос до 97,74 рубля, а юаня — до 12,46 рубля.

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

В конце июня курс доллара поднялся выше 88 рублей. Это произошло впервые с 29 марта 2022 года.

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Айрат Назипов