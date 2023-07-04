Татарстан едет на «Иннопром-2023» с «Метеором», вертолетами и зарядными станциями

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Свыше 35 предприятий и компаний Татарстана примут участие в Международной промышленной выставке «Иннопром-2023», которая пройдет с участием премьер-министра России Михаила Мишустина в Екатеринбурге. Министерство промышленности и торговли Татарстана завершает формирование единой экспозицию республики, сообщила пресс-служба ведомства.

Среди участников выставки — судостроительная корпорация «Ак Барс», Казанский вертолетный завод, «РариТЭК Холдинг», «Татлифт», «Промэнерго», «Энергоразвитие», «КЭР-Холдинг», Kama Tyres. Татарстанские предприятия представят новые модели судостроительной и воздушной техники, ИТ-технологии, технологическое оборудование, зарядные станции для электроавтомобилей. К примеру, «Ак Барс» представит макетный образец скоростного пассажирского судно на подводных крыльях типа «Метеор-2020», чье производство началось на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького, а также перспективные модели гражданского судостроения.

Главная тема Иннопрома-2023 — устойчивое производство: стратегии обновления. Ожидается, что стенд республики посетит председатель правительства России Михаил Мишустин для торжественного онлайн-запуск завода по производству двигателей Соллерс в ОЭЗ «Алабуга». В выставочном центре будут представлены последние достижения в области автоматизации производственных процессов, производства компонентов, транспортного машиностроения, технологий для городов.

Выставка «Иннопром-2023» пройдет с 10 по 13 июля в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». В этом году страной-партнером станет Белоруссия — ожидается, что выставку посетят около 200 местных компаний. Главная стратегическая сессия будет посвящена стратегиям обновления в промышленности. В ней примут участие Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Напомним, что в прошлом году ключевым партнером «Иннопрома» был Казахстан. Тогда из Татарстана участвовали 20 компаний. В целом, российские компании подписали соглашения на общую сумму более 500 млрд рублей. Михаил Мишустин заявлял, что собственные производства и создание передовых компетенций стали одними из важнейших приоритетов государства.

Луиза Игнатьева