Михаил Мишустин: «Трагедия с «Мистером Сидром» не связана с мораторием на проведение проверок»

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Премьер-министр России Михаил Мишустин прокомментировал массовое отравление напитком «Мистер Сидр». Он отметил, что это не связано с введенным мораторием на проведение проверок бизнеса.

— Данная трагедия не связана с мораторием на проведение проверок. Там было преступление, воровство, которое привело к гибели людей. Виновные найдены и, соответственно, понесут перед законом ответственность, — сказал он на совещании с членами Совета Федерации.

Он считает, что у властей сохраняется возможность проводить соответствующие плановые и внеплановые проверки в организациях любого уровня, если есть риски для жизни и здоровья россиян.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Вице-премьер добавил, что сейчас прорабатываются вопросы, связанные с организацией розничной торговли алкоголем.

14 июня сообщалось о 106 пострадавших от отравления сидром в нескольких регионах России. Всего погибли 36 человек. После массового отравления в России изъяли более 70 тысяч литров суррогатного напитка «Мистер Сидр». Продукцию выявили в Астраханской, Курганской, Волгоградской, Владимирской, Ульяновской, Самарской, Пензенской, Рязанской и Нижегородской областях, в республиках Удмуртия, Крым, Мордовия, Чувашия, Коми, Марий Эл и Башкирия, а также в Пермском крае.



Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил создать государственную сеть розничной торговли алкогольной продукцией. Он считает, что создание подобной монополии могло бы значительно снизить возможность реализации поддельного алкоголя на территории страны.

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Айрат Назипов