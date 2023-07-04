В Минобороны России заявили о попытке атаки пяти БПЛА на территории Москвы и области

В Минобороны России сообщили, что сегодня утром была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку пятью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Московской области и Новой Москвы.

В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.

Четыре украинских БПЛА на территории Новой Москвы уничтожены средствами ПВО, на территории Одинцовского района Московской области еще один беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем telegram-канале назвала попытку киевского режима атаковать район, где расположены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе аэропорт, очередным актом терроризма.

Ранее о попытке атаки украинских беспилотников в Новой Москве и Московской области сообщил мэр столицы России Сергей Собянин. Он заявил, что атаки были отражены силами ПВО, а все обнаруженные БПЛА ликвидированы.



Мэр Москвы добавил, что в целях безопасности из аэропорта Внуково была временно перенаправлена часть рейсов, однако в 8.00 мск все ограничения на полеты сняли.

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Илина Хакимова