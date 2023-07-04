Евролига продлила отстранение российских баскетбольных клубов

Российские клубы не смогут в следующем сезоне сыграть в турнире Евролиги. Организаторы продлили отстранение российских клубов еще на год, сообщает пресс‑служба организации.

В ходе заседания были утверждены регламент соревнований на предстоящий сезон и состав участников. Еще была утверждена кандидатура Деяна Бодироги на пост президента Евролиги.

Действующим победителем Евролиги является испанский «Реал». Он выиграл турнир в 11-й раз.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Таким образом, действующий победитель Единой лиги ВТБ казанский УНИКС не сможет принять участие в розыгрыше. От участия в еврокубке его вместе с другими российскими командами отстранили еще в марте прошлого года.

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Айрат Назипов