Евролига продлила отстранение российских баскетбольных клубов
Российские клубы не смогут в следующем сезоне сыграть в турнире Евролиги. Организаторы продлили отстранение российских клубов еще на год, сообщает пресс‑служба организации.
В ходе заседания были утверждены регламент соревнований на предстоящий сезон и состав участников. Еще была утверждена кандидатура Деяна Бодироги на пост президента Евролиги.
Действующим победителем Евролиги является испанский «Реал». Он выиграл турнир в 11-й раз.
Таким образом, действующий победитель Единой лиги ВТБ казанский УНИКС не сможет принять участие в розыгрыше. От участия в еврокубке его вместе с другими российскими командами отстранили еще в марте прошлого года.
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