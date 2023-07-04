В Казани изменят проект турецкого апарт-отеля у бывшей Шамовской больницы

Фото: скриншот realnoevremya.ru сайта Яндекс.Карты

Основные параметры апарт-отеля



Как выяснило «Реальное время», в Казани решили скорректировать проект апарт-отеля турецкого инвестора ГК «Полимекс». Объект входит в единый гостиничный комплекс вместе с пятизвездочным отелем Kazan Palace by Tasigo (на месте Шамовской больницы) и четырехзвездочным апарт-отелем Neo на улице Калинина. Сейчас изменения вносят в проект его следующей очереди, которую возводят на Калинина, 3г.

Согласно проекту, апарт-отель построят на участке площадью в 0,3 га земли. В здании разместят сам отель, помещения под аренду и автостоянку. Паркинг будет из двух частей, общая вместимость составит 50 машино-мест: 42 — в подземной части, восемь — в наземной.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

В рамках благоустройства прилегающей территории вдоль улицы появится новое асфальтовое и плиточное покрытие тротуаров, обустроят газоны.

На первом этаже расположат входную группу с тамбуром, холл, колясочную и помещения общественного назначения. Со второго по седьмой этаж разместятся апартаменты. Общая площадь застройки (под землей) составит около 2 тысяч квадратных метров.



Изменение проектной документации

Согласно документам, решение об изменении проекта апарт-отеля приняли вследствие обновления кадастровых границ и номера земельного участка. Отмечается, что эта территория относится к объекту культурного наследия федерального значения — «Достопримечательное место «Культурный слой исторического центра города Казани XI—XVIII вв.».

Квартал располагается между современными улицами Роща Фрунзе, Айвазовского, Тихомирнова и Волкова. В XVI веке территория относилась к Армянской слободе, а позднее — к Суконной.

В связи с этим хозяйственная деятельность на территории регулируется Министерством культуры Татарстана. Так, основанием для изменения проекта послужил ряд законов, направленных на сохранение культурного наследия.

Бывшая Шамовская больница. Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Как следует из архивных материалов, в XX веке на этом участке располагался парк при Шамовской больнице (Калинина,5). В том же веке медицинское учреждение дважды меняло свое название.

Уже в 2008 году больница закрылась на реконструкцию, поскольку здание признали аварийным. Однако власти не хотели сносить исторический объект, тогда в 2016 году за его реконструкцию и переоборудование взялась турецкая компания «Полистройкапитал» (входит в группу компаний «Полимекс»). Через четыре года на этом месте открылся Kazan Palace by Tasigo. В новую очередь апарт-отеля на Калинина, 3г инвестор планирует вложить порядка $15—20 миллионов.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева