Татарстанский арбитраж вынес решение по иску ПСО «Казань» к «Банку Казани»

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Неустойка взыскана обоснованно

Арбитражный суд Татарстана вынес решение по иску ПСО «Казань» к «Банку Казани» и встречному иску банка к компании Равиля Зиганшина. Оба заявления удовлетворены частично, передает корреспондент «Реального времени».

ПСО «Казань» требовало взыскать с «Банка Казани» 250 млн рублей. Суд в итоге взыскал с банка в пользу ПСО 35 млн. Судья Алсу Шарипова пришла к выводу, что неустойка в размере 215 млн рублей удержана банком со строительной компании обоснованно.

По всей видимости, суд принял во внимание бездействие ПСО «Казань» по снятию ареста с залогового счета, финансовую выгоду компании от бездействия в виде полученных процентов от банка, а также учел финансовые издержки кредитора от взаимодействия с недобросовестным подрядчиком.

В марте текущего года строительная компания Равиля Зиганшина ПСО «Казань» подала иск к «Банку Казани» о взыскании списанной банком неустойки за просрочку исполнения обязательств — 250,8 млн рублей. Банк, в свою очередь, подал встречный иск на сумму 842,3 млн рублей.



Спор возник в рамках госконтракта по реконструкции федеральной трассы М-7. Фото: realnoevremya.ru

Госзаказ по реконструкции трассы М-7

Спор возник в рамках госконтракта по реконструкции федеральной трассы М-7. В июле 2018 года «Волго-Вятскуправтодор» заключил договор с ПСО, которое должно было выполнить работы на участке км 761+500-км 771+246. В июне 2019 года «Банк Казани» выдал компании Зиганшина гарантию в обеспечение контракта.

Подрядчик не выполнил работу в срок, ушел с объекта, «забыв» уведомить об этом своего гаранта, и банку пришлось выплатить «Волго-Вятскуправтодору» штраф в 200 тысяч рублей и 96 млн рублей в качестве аванса по госконтракту. После чего банк предъявил ПСО требования к оплате 96,2 млн, а когда компания не заплатила, попытался списать эту сумму с ее счета. Однако счет застройщика был заморожен по решению Советского райсуда Казани в рамках уголовного дела.

В апреле прошлого года, после снятия ареста со счетов ПСО «Казань», банк списал с залогового счета компании сумму основного долга — 96,2 млн, а также частично набежавшую неустойку — 250,8 млн рублей.

В декабре компания ПСО «Казань» потребовала от банка вернуть размер неустойки, списание которой она сочла «неосновательным обогащением». Тогда «Банк Казани» выкатил встречный иск с размером требований почти под миллиард рублей.

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Елизавета Пуншева