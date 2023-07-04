В Набережных Челнах определились с кандидатом на место в городской совет

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Член «Партии Роста» и директор ООО «Приборкам» Марсель Тухватуллин станет новым депутатом горсовета Набережных Челнов. Он занял место Руслана Нигматуллина, которого избрали в Госсовет республики.

— В 2020 году наша партия выдвигала на выборы депутатов горсовета список из восьми предпринимателей, трое из них прошли и образовали фракцию. Согласно законодательству, на вакантное место мы можем предложить любую кандидатуру из пяти из данного списка. Мы решили, что место депутата должен занять Марсель Тухватуллин. За эти годы он очень ярко проявил себя в «Партии Роста» и в Набережных Челнах, — говорится в сообщении «Партии Роста».

Марселю Тухватуллину 36 лет. Имеет высшее образование по специальности «Менеджмент организации». Женат, воспитывает троих детей. Его компания поставляет автомобильное электрооборудование российским регионам и странам ближнего и дальнего зарубежья.

В начале июня Руслана Нигматулина представили в Госсовете Татарстана как нового депутата. Его избрали на дополнительных выборах по Электротехническому одномандатному избирательному округу №20. До этого место было занято Олегом Коробченко, который сложил полномочия депутата после назначения министром промышленности и торговли республики.

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Айрат Назипов