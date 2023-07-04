За полгода в России собрали 21,6 трлн рублей налогов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сбор налогов России за январь — июнь составил 21,6 трлн рублей. Об этом сообщила заместитель руководителя Федеральной налоговой службы России Юлия Шепелева, пишет ТАСС.

Шепелева отметила, что наблюдается прирост по всем основным налогам, кроме налога на добычу полезных ископаемых.

По ее словам, прирост по страховым взносам за первое полугодие составил около 400 млрд рублей, по налогу на доходы физических лиц — 105 млрд рублей.



В России предложили ввести налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 20% для тех, чей доход составляет более 25 млн рублей в год. Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов предложил направить дополнительные поступления в бюджет на помощь тяжелобольным детям и на финансирование программ развития периферийных районов муниципалитетов.

28 июня Госдума в первом чтении приняла законопроект о введении в России с 2024 года налога на сверхприбыль компаний. Предполагается, что его введение приведет к дополнительным доходам бюджета в размере порядка 300 млрд рублей. Законопроект «О налоге на сверхприбыль прошлых лет» устанавливает разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021 и 2022 годы оказалась выше 1 млрд рублей.



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Айрат Назипов