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Правительство России расширило критерии оценки работы губернаторов

09:23, 04.07.2023
Правительство России расширило критерии оценки работы губернаторов
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Критерии оценки эффективности губернаторов теперь будут включать показатели доступности и безопасности образовательных учреждений. Постановление об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Теперь оценивать работу глав регионов будут в том числе по показателям наличия охраны в школах и детских садах, количеству новых мест в общеобразовательных организациях и доступности зданий и помещений детских садов, а также школ для детей с ограниченными возможностями.

Всего оценка эффективности глав регионов включает 38 методик: 19 — для расчета показателей за предыдущий год, еще 19 — для установления целевых значений на будущее. Так, работу губернаторов оценивают по показателям продолжительности жизни, темпов роста реальных зарплат, уровня образования, объемов жилищного строительства и экологического благополучия региона.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В феврале раис Татарстана Рустам Минниханов сохранил лидерство в рейтинге политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0» по Приволжскому федеральному округу. В активе у Минниханова было 20 очков.

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Айрат Назипов
ОбществоВласть Татарстан

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