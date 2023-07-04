В Татарстане утвердили комплекс мер по повышению продолжительности жизни
В Татарстане утвердили комплекс целевых мер в сфере здравоохранения 2023-2025, который призван увеличить ожидаемую продолжительность жизни в республике. Документ подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
В распоряжении прописаны следующие меры:
- меры по снижению смертности от внешних причин;
- меры по снижению младенческой, детской и материнской смертности
- профилактические осмотры и диспансеризация взрослого населения;
- меры по кадровому обеспечению системы здравоохранения;
- обеспечение доступности высокотехнологичной медпомощи
- меры по повышению квалификации медработников;
- обеспечение пациентов с хроническими инфекционными заболеваниями льготными лекарственными препаратами;
- разработка единого контакт-центра отрасли здравоохранения.
Ожидаемая продолжительность жизни в Татарстане к 2025 году должна достигнуть 75,03 года. В 2022 году этот показатель составлял 74,58 года. Контроль за выполнением этого распоряжения возложен на татарстанский Минздрав.
Об этом постановлении «Реальное время» писало еще в апреле. Тогда сообщалось, что власти республики ожидают постепенного снижения смертности в регионе. Если в этом году показатель не должен превышать 15 человек на тысячу населения, то в 2025 он должен снизиться до 13 человек.
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