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В Татарстане утвердили комплекс мер по повышению продолжительности жизни

12:58, 04.07.2023
В Татарстане утвердили комплекс мер по повышению продолжительности жизни
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане утвердили комплекс целевых мер в сфере здравоохранения 2023-2025, который призван увеличить ожидаемую продолжительность жизни в республике. Документ подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

В распоряжении прописаны следующие меры:

  • меры по снижению смертности от внешних причин;
  • меры по снижению младенческой, детской и материнской смертности
  • профилактические осмотры и диспансеризация взрослого населения;
  • меры по кадровому обеспечению системы здравоохранения;
  • обеспечение доступности высокотехнологичной медпомощи
  • меры по повышению квалификации медработников;
  • обеспечение пациентов с хроническими инфекционными заболеваниями льготными лекарственными препаратами;
  • разработка единого контакт-центра отрасли здравоохранения.
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Ожидаемая продолжительность жизни в Татарстане к 2025 году должна достигнуть 75,03 года. В 2022 году этот показатель составлял 74,58 года. Контроль за выполнением этого распоряжения возложен на татарстанский Минздрав.

Об этом постановлении «Реальное время» писало еще в апреле. Тогда сообщалось, что власти республики ожидают постепенного снижения смертности в регионе. Если в этом году показатель не должен превышать 15 человек на тысячу населения, то в 2025 он должен снизиться до 13 человек.

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Айрат Назипов
ОбществоВласть Татарстан

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