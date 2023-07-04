В Казани работы по программе «Наш двор» завершены наполовину

Фото: realnoevremya.ru/Александр Артемьев

В Казани общий процент выполнения работ по республиканской программе «Наш двор» на этот год составляет 54,9%. На 238 дворовых территориях проводятся работы, 166 ожидают начала благоустройства, на 69 полностью завершили ремонт, информирует Комитет внешнего благоустройства исполкома города.

Строители должны благоустроить все территории до 1 ноября. Во дворах ремонтируют дороги и тротуары, устанавливают скамейки и урны, светильники, детское и спортивное оборудование, обустраивают контейнерные площадки с хозяйственно-бытовым оборудованием. На эти цели в этом году предусмотрено 2,8 млрд рублей.

За три года по программе обновили территории более 1,3 тысячи многоквартирных домов общей площадью асфальтобетонного покрытия 2 млн кв. м. Из них в прошлом году работы проводились на территории 466 домов общей площадью асфальтобетонного покрытия 530 тысяч кв. м. В целом за три года улучшения затронули порядка 300 тысяч казанцев.

Фото: realnoevremya.ru/Александр Артемьев

К началу лета в казанском поселке Дербышки завершили ремонт дворовой территории сразу для 12 домов. На это ушло несколько месяцев. Там появились дороги и тротуары, а для автомобилистов расширили подъездные пути. Еще строители установили скамейки и фонари, а также посадили зеленые насаждения.

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Айрат Назипов