В казанском парке «Урам» под «Миллениумом» стирают граффити

В экстрим-парке «Урам» под «Миллениумом» в Казани пескоструйными установками удаляют граффити с колонн, сообщили очевидцы в соцсетях.



Как прокомментировали в исполкоме города, такая мера необходима для ремонта моста:

— Как вы знаете, сейчас ведется ремонт моста «Миллениум», и все его несущие опоры необходимо зашпаклевать. К сожалению, это приводит к тому, что рисунки будут закрашены. Но ведь это уже вопрос безопасности. Несколько лет назад художники наносили рисунки стихийно, не по согласованию или концепции, поскольку территория была для них доступна. Как только все ремонтные работы будут завершены, эта площадка вновь станет открытой.

Также пользователи выразили опасения, касающиеся местных популяций ласточек. В Комитете внешнего благоустройства мэрии города указали, что участки, где располагаются гнезда, пока трогать не будут.

В июне парковка возле экстрим-парка «Урам» на время прекратила работу в связи с ремонтом и покраской опор моста «Миллениум».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко