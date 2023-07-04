Александру Бастрыкину доложат об обстоятельствах нападения на журналистку и адвоката в Чечне

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю по Чеченской Республике Виталию Волкову провести проверку и представить доклад по факту нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На Елену Милашину напали в Грозном. Она приехала в столицу Чечни, чтобы освещать вынесение приговора жене экс-судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой. Последнюю 4 июля приговорили к 5,5 года за применение насилия в отношении представителя власти и мошенничество. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.

В городе также напали и на адвоката Заремы Мусаевой Александра Немова.



Президенту России Владимиру Путину доложили о нападениях в Чечне. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что случившееся в Грозном — серьезное дело, которое требует энергичных мер. Он напомнил, что делом занимается омбудсмен Татьяна Москалькова.



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Айрат Назипов