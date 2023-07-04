Реконструкция биологических очистных сооружений Казани завершена на 65%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Рабочие выполнили почти 65% работ по реконструкции биологических очистных сооружений Казани (БОСК). Первый этап реконструкции планируют завершить в декабре, сообщает пресс-служба мэрии.

Первый этап реконструкции стартовал в 2021 году. За это время строители обновили 13 строений и возвели еще 14. Параллельно начаты работы второго этапа — они охватывают еще 11 зданий. В рамках второго этапа будет реконструировано восемь первичных и вторичных отстойников, аэротенк, здание решеток и насосная станция технической воды.

Полностью завершить реконструкцию биологических очистных сооружений Казани планируется в 2024 году.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

БОСК Казани были построены в 1974 году и отслужили полвека — на момент начала работ износ оборудования составлял 80%.

— Благодаря поддержке федерального центра и руководства Татарстана мы приступили к реконструкции — на самом деле это новое строительство, просто на старой площадке. Важно, что приступили к этой работе загодя, — прокомментировал ход работ мэр Казани Ильсур Метшин.

В апреле «Реальное время» выяснило, что на реконструкцию биологических очистных сооружений канализации Казани из республиканского бюджета могут выделить дополнительные 993 миллиона рублей.

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Айрат Назипов