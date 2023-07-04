МВД по Чеченской республике проводит проверку после нападения на Милашину

МВД по Чеченской республике проводит проверку после нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, сообщает «РИА Новости».



Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к нападению, указали в МВД.

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил установить личности напавших, об этом он заявил у себя в telegram-канале:

— Разберемся. Дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы установить личности нападавших. Органы приступили к работе сразу же после сообщения о происшедшем, — написал руководитель республики.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю по Чеченской Республике Виталию Волкову провести проверку и представить доклад по факту нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном.

Президенту России Владимиру Путину доложили о нападениях в Чечне. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что случившееся в Грозном — серьезное дело, которое требует энергичных мер. Он напомнил, что делом занимается омбудсмен Татьяна Москалькова.



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Маргарита Головатенко