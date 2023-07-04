Улучшение результатов по литературе и районы, которым «требуется помощь»: как школьники Татарстана сдали ЕГЭ

Уменьшение среднего балла по русскому языку и количества 200-балльников, а также удаленный за шпаргалку: как школьники Татарстана прошли испытание экзаменами

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Горячая пора экзаменов у выпускников завершилась, но началась другая — поступления в вузы. Кому-то в этом году удалось попасть в число «высокобалльников», кто-то не преодолел порог, а одного школьника и вовсе удалили из пункта сдачи ЕГЭ за шпаргалку. Вузы, которых в Татарстане насчитывается 45, готовы принять на бюджет свыше 21 тысячи абитуриентов. Особенно их ждут на инженерно-технические и естественно-научные специальности. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Зеркальное отражение» общероссийских тенденций»

Об итогах экзаменационной кампании подробно рассказал министр науки и высшего образования Татарстана Ильсур Хадиуллин. Цифры, уточнил он, пока предварительные, основной этап сдачи экзаменов завершился 1 июля, но пока не до конца завершена процедура апелляции, а выпускники не получили результаты экзаменов, которые проводились в резервные дни.

— Второй год подряд мы имеем стопроцентный выпуск обучающихся, завершивших освоение образовательной программы среднего общего образования по ФГОС, — сказал Ильсур Хадиуллин, уточнив, что ЕГЭ в этом году сдавали 14 895 выпускников этого года, 1 213 выпускников прошлого года и 189 обучающихся и выпускников ссузов. Еще 240 человек написали государственный выпускной экзамен. Итого в ГИА приняли участие 16 537 человек.

Ильсур Хадиуллин заявил, что татарстанские выпускники несколько лет подряд, несмотря на изменения в контрольно-измерительных материалах, демонстрируют на экзаменах «стабильность подготовки», а республика традиционно отличается высокими средними результатами в сравнении со среднестатистическими итогами по России.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— В целом среднереспубликанские результаты — «зеркальное отражение» общероссийских тенденций: повышение среднего балла — по химии, биологии, литературе, стабильность по географии, снижение среднего балла по математике профильной, информатике, истории, обществознанию и английскому языку, — сказал глава Минобрнауки Татарстана.

Сократилось в республике, по сравнению с прошлым годом, количество выпускников, набравших 200 баллов по двум предметам. Если в 2022-м их было 14, то в этом году на шесть меньше.

— На сегодня у выпускников школ Татарстана 196 стобалльных результатов. 100 баллов по одному предмету получили 180 человек. 200 баллов по двум предметам — восемь человек, — отметил Ильсур Хадиуллин.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Самая большая доля высокобалльных результатов — 80 и больше — в этом году оказалась в Верхнеуслонском районе — 38,97%. В топ-10 по доле «высокобалльников» также вошли Мензелинский, Сабинский, Бугульминский, Агрызский, Балтасинский, Атнинский, Бавлинский районы, Вахитовский и Приволжский районы Казани, а также Набережные Челны.

«Серьезный успех выпускников и их педагогов»

У одиннадцатиклассников традиционно два обязательных экзамена — русский язык и математика. Остальные предметы для ЕГЭ они выбирают самостоятельно с учетом специальности, на которую планируют поступать после школы.

Единый государственный экзамен по русскому языку писали все одиннадцатиклассники. Средний балл в итоге составил 72,01 балла, показав снижение по сравнению с предыдущим годом на 0,81 балла. Однако результат Татарстана более чем на 3,5 балла выше, чем в среднем по России: разрыв в пользу республики увеличился, год назад он составлял три балла.

В Татарстане выделяют условные территории лидерства — районы, в которых высокий средний балл по русскому языку, и территории развития, которым, как выразился Ильсур Хадиуллин, «требуется определенная помощь».

— Вы видите, какая разница: Мензелинский район — 77,68 балла, а Кайбицкий район — 62,15 балла, — обратил внимание глава татарстанского Минобрнауки, обозначив средние баллы в муниципалитетах на ЕГЭ по русскому языку.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Из года в год хороший результат на ЕГЭ по русскому языку демонстрирует Бугульминский район Татарстана. В этом году средний балл составил 77,46.

По профильной математике средний балл в Татарстане в этом году составил 62,53. Это почти на 7 баллов выше среднероссийского результата.

— Если будем сравнивать с результатами прошлого года, у нас по математике на полтора балла ниже, чем в прошлом году. Здесь особой катастрофы мы не видим, это общероссийская тенденция. Конечно, есть предмет для дальнейшей совместной работы хотя бы по двум предметам [русскому языку и математике, — прим. ред.], — сказал Ильсур Хадиуллин.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Лучший средний балл по профильной математике в Сабинском районе республики — 73,4 балла. Аутсайдером оказался Спасский район с показателем 46,22 балла.

Доля неудовлетворительных результатов на ЕГЭ по русскому языку и математике, то есть тех, кто не преодолел установленный порог баллов, в Татарстане сократилась. По словам Ильсура Хадиуллина, «это серьезный успех выпускников и их педагогов».

Татарстан вышел из зоны критики результатов ЕГЭ по литературе

В зоне критики в Татарстане всегда находились результаты ЕГЭ по литературе — якобы выпускники не могут писать сочинения, изложения, мало читают, мало сидят в библиотеках, рассказал Ильсур Хадиуллин. В этом году республике удалось улучшить показатели — средний балл составил 72,73 против 65,8 балла в 2022 году.

— Республиканский показатель превышает общероссийский почти на 8,8 балла, а по сравнению с прошлым годом значение увеличилось на 7,65 балла, — заявил министр.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Самый высокий средний балл на ЕГЭ по литературе зафиксировали в Камско-Устьинском и Мензелинском районах Татарстана, где экзамен по этому предмету писали по одному выпускнику. Ученице Старо-Казеевской школы Диане Зайдуллиной удалось набрать максимальное количество баллов, а выпускница школы №1 в Мензелинске Гульназ Гареева получила 96 баллов. Самый низкий результат показал одиннадцатиклассник школы в Тукаевском районе — 33 балла, который также был единственным сдающим литературу.

«Тревога для всех нас»: популярность физики, химии и биологии у выпускников падает

— За два года уменьшилась доля сдающих физику — на 2,9%, химию и биологию — на 0,6%, профильную математику — на 0,3%, — рассказал Ильсур Хадиуллин.

Такую динамику министр назвал «тревогой для всех нас», хотя снижение числа выпускников, выбравших для написания ЕГЭ эти предметы, не такое значительное. Он обратил внимание, что предметы очень серьезные и на следующий год необходимо «провести отдельную работу по их выбору нашими детьми».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

При этом средний балл ЕГЭ по химии в Татарстане вырос более чем на 5 баллов и составил 66,74 балла. Общероссийский результат он превысил сразу на 10,5 балла. Самый низкий средний балл по химии в республике — в Спасском районе, где экзамен сдавали пять человек, — 39,6 балла.

— К сожалению, как и в 2022 году, достаточно большим остается количество выпускников, не преодолевших минимальный порог ЕГЭ по учебным предметам, особенно по химии, биологии и обществознанию. По химии у нас идет рост баллов, — обратил внимание Ильсур Хадиуллин, добавив, что по этому предмету порог не преодолели 147 человек.

По биологии средний балл ЕГЭ в Татарстане составил 57,41. Лучший результат зарегистрирован в Муслюмовском районе, где средний показатель оценивается в 72,8 балла. В Черемшанском районе он составил 42,91 балла, что стало самым худшим средним баллом в республике.

Средний балл по физике в этом году в Татарстане составил 58,94, превысив общероссийский на 4,1 балла. Лучший результат пришелся на Верхнеуслонский район — 75,9 балла, худший — на Новошешминский — 46,25 балла.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Увеличилась в Татарстане доля выпускников, сдающих информатику и обществознание, — на 4,1% и 1% соответственно.

По обществознанию средний балл в этом году составил 61,09, что выше, чем по России в целом, на 5,5 балла. Высокий результат продемонстрировали выпускники Муслюмовского района — 75,13 балла, низкий — Тукаевского района (55,24 балла).

Средний балл по информатике составил 63,96. «Высокобалльник» на ЕГЭ по этому предмету в Татарстане определился всего один — 80 баллов набрал выпускник Кубянской школы Атнинского района Ильмир Аскаров.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По английскому языку средний балл в Татарстане оказался выше, чем по русскому, — 74,05. Выпускница Биклянской школы в Тукаевском районе София Верхотурцева, которая была единственной сдающей экзамен по этому предмету в муниципалитете, набрала 90 баллов.



«Результат удаления ребенка от школы»

Не обошлось в этой экзаменационной кампании в Татарстане и без неприятного инцидента — удаления выпускника из пункта проведения ЕГЭ. Причина оказалась самой банальной — шпаргалка.

— Это один экстерн, осваивающий образовательные программы в семейной форме. Пересдать экзамен и получить аттестат он сможет не ранее сентября 2023 года, — сообщил Ильсур Хадиуллин.

По мнению министра, ситуация стала «результатом удаления ребенка от школы».

— Мы все время говорим: социализация должна быть. Ребенок должен находиться в школе. У нас, к сожалению, в республике 2,5 тысячи детей сейчас находятся на семейном образовании. Мы каждого ребенка знаем. Знаем их родителей, где они обучаются, — заявил глава Минобрнауки Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Он признал, что есть уважительные причины обучения детей на дому. Однако ситуации, когда ребенка открепляют от школы и переводят на семейное обучение без особых на то оснований, министр раскритиковал. Он убежден, что «ребенок должен заниматься с учителями опытными».

— Это не обвинение всех повально, но если люди нечистоплотные, поэтому вот, пожалуйста, результат той работы мы сегодня видим. Это очень жаль. Не было бы ни одного удаления. И штраф получили, и удалили, — заявил министр.

Выпускников ждет более 21 тысячи бюджетных мест в вузах Татарстана

Рассказал Ильсур Хадиуллин и о том, как пройдет в Татарстане приемная кампания. Она, напомним, стартовала еще в период сдачи выпускниками школ ЕГЭ, 20 июня.

— В республике у нас прием на 2023/2024 учебный год на программы высшего образования будут вести 45 вузов. Из них в том числе 28 государственных, 16 головных вузов и 12 филиалов, — сообщил глава Минобрнауки Татарстана.

Количество бюджетных мест, выделенных вузам региона Министерством науки и высшего образования России, в этом году превышает 21 тысячу. В целом объемы контрольных цифр приема сохранены на уровне прошлого года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ильсур Хадиуллин уточнил, что примерно 70% всех бюджетных мест в Татарстане приходится на три крупнейших вуза. Это Казанский федеральный университет, Казанский национальный исследовательский технологический университет и КНИТУ-КАИ им. Туполева.

— Наибольшее количество бюджетных мест в вузах Татарстана выделено на инженерно-технические направления подготовки и педагогику, — объявил Ильсур Хадиуллин, добавив, что за последние годы увеличение контрольных цифр приема наблюдается как на инженерно-технические, так и естественно-научное направление, такие как ядерная энергетика, история, археология, фармация и архитектура.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Снижается количество бюджетных мест в вузах Татарстана преимущественно на гуманитарных направлениях. Это, например, социология, востоковедение, изобразительные виды искусств.

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