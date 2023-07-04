В России могут появиться новые штрафы для водителей электросамокатов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Минтранс планирует внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) штрафы для водителей электросамокатов за нарушение правил дорожного движения. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо министерства в Госдуму.

По информации СМИ, ведомство «прорабатывает вопрос о внесении в КоАП изменений в части установления административной ответственности для лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности».

Сейчас закон предусматривает наказание только для велосипедистов и «других лиц» — участников дорожного движения. Поэтому многие самокатчики часто уклоняются от штрафа. Согласно поправкам, передвигающихся на СИМ будут считать за полноценных участников дорожного движения. Изменения будут касаться водителей гироскутеров, электросамокатов и моноколес.

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Напомним, в Москве хотят в тестовом режиме в личные СИМ устанавливать блоки системы навигации ГЛОНАСС, чтобы электротранспорт мог автоматически сбрасывать скорость на некоторых участках дорог до 10, 15 или 20 км/ч. Подробнее о новых ограничениях для владельцев самокатов и последствиях — в обзоре «Реальное время Live».

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Айрат Назипов