Президенту России доложили о нападении на журналистку Елену Милашину в Чечне

Президенту России Владимиру Путину доложили о нападении в Чечне на журналистку Елену Милашину. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет «РИА Новости».

Представитель Кремля заявил, что случившееся в Грозном — серьезное дело, которое требует энергичных мер. Он напомнил, что делом занимается омбудсмен Татьяна Москалькова.

Напомним, на Елену Милашину напали в Грозном. Она приехала в столицу Чечни, чтобы освещать вынесение приговора жене экс-судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой. Последнюю 4 июля приговорили к 5,5 года за применение насилия в отношении представителя власти и мошенничество. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.

В Грозном также напали и на адвоката Заремы Мусаевой Александра Немова.

Поддержку пострадавшим выразили в Минцифры России, заявив, что окажут им правовую, информационную, финансовую и другую необходимую поддержку. В ведомстве рассчитывают, что происшествие будет «тщательно расследовано и виновные понесут наказание».

Глава Комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил о намерении направить по поводу случившегося в Грозном обращение в Генпрокуратуру и Следственный комитет России о взятии расследования на особый контроль. В ведомства также обратилась уполномоченный по правам человека в стране Татьяна Москалькова.



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Татьяна Демина