На охрану объектов школ в Татарстане предусмотрели 1,44 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На охрану объектов государственных и муниципальных образовательных организаций в Татарстане предусмотрели в общей сложности 1,44 млрд рублей, об этом стало известно в Госсовете республики на заседании Комитета по законности и правопорядку, на котором депутаты обсудили вопросы безопасности в дошкольных и общеобразовательных организациях.



В Татарстане на сегодня работают более 3,3 тыс. образовательных организаций, это более 3,6 тыс. объектов.

— Работы по оснащению зданий образовательных организаций техническими системами антитеррористической защищенности осуществляются в рамках реализации республиканской программы капитального ремонта зданий. Оснащение объектов муниципальных образовательных учреждений реализуется за счет республиканского, внебюджетного финансирования, а также за счет бюджетов муниципальных образований республики.

В республиканскую программу капитального ремонта образовательных организаций Татарстана на 2023 год включены 14 учреждений на 48,9 млн рублей и 26 государственных образовательных организаций (школы-интернаты для детей с ОВЗ, кадетские школы и др.) на 63,1 млн рублей.

Охрана организаций осуществляется силами квалифицированных сотрудников частных охранных организаций, имеющих соответствующую лицензию.

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Маргарита Головатенко