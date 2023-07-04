В Татарстане на Курбан-байрам принесли в жертву 13,8 тысячи животных

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане на Курбан-байрам в жертву принесли 13 806 голов, из которых 5 812 — в Казани. Такие данные приводит пресс-служба Духовного управления мусульман республики.

На Курбан-байрам в Татарстане работали 58 специальных площадок для совершения обряда жертвоприношения. Из них 18 развернулись на территории Казани.

В ДУМ Татарстана заверили, что все бараны, которых использовали для обряда жертвоприношения в местах заклания, прошли санитарный контроль и ветеринарную обработку. В дни Курбан-байрама обеспечивалась утилизация биоотходов.

Лидером по количеству принесенных в жертву животных стал Набережночелнинский мухтасибат — 1 495. Следом идет Лаишевский мухтасибат — 1 360 овец, Зеленодольский — 1 090, а затем Лениногорский мухтасибат — 920.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, в 2022 году в Татарстане на Курбан-байрам принесли в жертву 13 646 животных. Для жертвоприношения работали порядка 40 мест, в том числе 17 в Казани.

В этом году Курбан-байрам в Татарстане отпраздновали 28 июня. Как это было — в фоторепортаже «Реального времени».

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Татьяна Демина