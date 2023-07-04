Владимир Путин: «Общество выступило единым фронтом против попытки вооруженного мятежа»

Президент России Владимир Путин заявил, что россияне единым фронтом выступили против попытки вооруженного мятежа. Об этом он сказал на саммите Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества.



— Российский народ как никогда консолидирован. Сплоченность и высокую ответственность за судьбу Отечества российские политические круги, все общество наглядно продемонстрировали, выступив единым фронтом против попытки вооруженного мятежа, — считает президент.

Также глава государства выразил благодарность странам Шанхайской организации сотрудничества за поддержку по защите конституционного строя во время попытки мятежа.

Путин добавил, что против России ведется гибридная война. Также ее противники используют «беспрецедентные по масштабу нелегитимные антироссийские санкции».

Фото: kremlin.ru

Напомним, вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выступил с обращением, сообщив, что по его подразделениям нанесли удары. Минобороны России опровергло все его заявления о причастности ведомства к инциденту.

В ЦОС ФСБ заявили, что заявления и действия основателя ЧВК «Вагнер» «фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ». Их назвали «ударом в спину российским военнослужащим, воюющим с профашистскими украинскими силами». Против Евгения Пригожина возбудили уголовное дело.

В субботу, 24 июня, Александр Лукашенко договорился с Евгением Пригожиным о «недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России». После этого основатель «Вагнера» объявил, что ЧВК «разворачивает колонны и уходит в обратном направлении в полевые лагеря».

После достижения договоренности в Кремле 24 июня объявили, что возбужденное в отношении Евгения Пригожина уголовное дело прекратят. ФСБ сделала это 27 июня, указав, что участники военного мятежа прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу впервые прокомментировал попытку вооруженного мятежа. Он объяснил, что эти планы провалились прежде всего потому, что личный состав Вооруженных сил проявил верность присяге и воинскому долгу.



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Айрат Назипов