Итоги дня: подрыв Каховской ГЭС, наращивание выпуска «Метеоров», возвращение черчения в школы
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 6 июня:
- Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что минувшей ночью Киев подорвал Каховскую ГЭС. Случившееся он оценил как «диверсионный, по сути, террористический акт». В результате затоплена значительная территория, прогнозируются «долговременные экологические последствия». Значительно увеличен сброс воды с Днепропетровской ГЭС, что ведет к еще большему затоплению территорий. Этот факт свидетельствует о заранее спланированной киевским режимом крупномасштабной диверсии, считает глава Минобороны России.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждает, что за подрывом плотины стоят украинские власти, и это преднамеренная диверсия Киева, связанная с отсутствием успехов в наступлении. По данному факту Следком возбудил уголовное дело по п. «а, в» ч. 2 ст. 205 УК РФ — теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору и повлекший причинение значительного имущественного ущерба и наступление иных тяжких последствий.
- Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва намерена созвать заседание Совета Безопасности организации в связи с разрушением Каховской ГЭС. Отремонтировать ее после обрушения плотины невозможно, ее предстоит отстроить заново, рассказал мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев.
- Президент России Владимир Путин поручил с 2024/25 учебного года обеспечить освоение основ черчения в школах, а также на технологическом (инженерном) профиле колледжей и техникумов. Ответственным назначен премьер-министр страны Михаил Мишустин.
- Владимир Путин поручил правительству России рассмотреть вопрос о требованиях к локализации производства автомобилей для использования их в такси и каршеринге. О результатах президенту доложат до 1 августа.
- Число погибших от алкогольного напитка «Мистер Сидр» в Ульяновской области возросло до 18, в Самарской области — до 7. Еще один человек умер в Удмуртии, двое — в Нижегородской области. Случай отравления выявили и в Чувашии.
- АО «Флот Республики Татарстан» приступит к полноправной работе со следующего года. Компания планирует заниматься как внутренними, в том числе по Казанке, и межрегиональными перевозками, так и круизами. Сезон навигации 2023 года завершат с «Татфлотом».
- Зеленодольский завод имени А.М. Горького может нарастить производство «Метеоров» до десяти штук в год. Поручение увеличить выпуск этих теплоходов дал раис Татарстана Рустам Минниханов.
- В Татарстане 28 июня отметят Курбан-байрам. В Казани праздник начнется с чтения Корана с 2:30 до 3:00. После праздничного намаза и до заката солнца 30 июня будут проходить обряды жертвоприношения. Для них определили 17 мест: 16 мечетей и комплекс «Курбан Байрам» по улице Братьев Петряевых. Всего по республике подготовят 55 площадок заклания.
- Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главного тренера казанского «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова орденом Александра Невского. Его он удостоился за высокие спортивные достижения, большой вклад в популяризацию отечественного спорта и активное участие в развитии физической культуры.
- Челнинский «РариТЭК» выиграл спор с Минпромторгом России по поводу федеральных субсидий автопроизводителям газомоторной техники. Предприятие получило почти 72 млн рублей на компенсацию затрат по выпуску низкопольных автобусов марки Lotos на природном газе, а министерство обвиняло его в ненадлежащем исполнении условия соглашения и требовало вернуть бюджетные средства.
- С начала 2023 года с татарстанцев взыскали 388 млн рублей алиментов — почти на 150 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года. К административной ответственности привлекли 1 145 должников, к уголовной — 447. Доля женщин среди неплательщиков алиментов составляет 13%
- Генеральным директором АО «Транснефть — Прикамье» назначен Олег Балабанов. Он вступил в должность 6 июня.
- Министерство обороны России выступило с идеей оповещать подлежащих мобилизации граждан при помощи СМС-сообщений. Зампреды комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов и Олег Матвейчев положительно высказались об этом предложении .
Ключевые события 468-го дня специальной военной операции на Украине:
- Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в течение трех суток ВСУ предприняли обещанное наступление на разных участках, сосредоточив в этих целях большое количество техники и живой силы. 4 июня была попытка наступления на пяти направлениях. Ни на одном из них ВСУ успеха не добились, понеся значительные потери: 300 военнослужащих, 16 танков, 26 боевых бронированных машин и 14 машин.
- 5 июня ВСУ предприняли попытку наступления на семи направлениях силами пяти бригад. Их потери составили более 1,6 тысячи военнослужащих, 28 танков, в том числе восемь «Леопардов» и три колесных танка AMX-10, 136 единиц другой военной техники, в том числе 79 иностранной. Попытки наступления сорваны. ВСУ остановлены.
- За три дня на всех направлениях ВСУ потеряли до 3 715 военнослужащих, 52 танка, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, пять самолетов, два вертолета, 48 орудий полевой артиллерии и 53 беспилотника.
Сергей Шойгу сообщил, что в результате атак ВСУ за последние три дня Вооруженные силы России потеряли 71 военного, еще 210 человек получили ранения. При отражении наступления украинской армии подбиты 15 российских танков, девять бронемашин, два автомобиля и девять орудий.
- По данным ФСБ, военная разведка Украины планировала совершить в России теракт с использованием «грязной бомбы», содержащей радиоактивные вещества. Главное управление разведки украинского МО разрабатывало план по доставке и закладке «грязных бомб», оборудованных таймерами, для одновременного подрыва и приведения в негодность местности для проживания людей.
- 5 июня ВСУ продолжили наступления, сосредоточив основные усилия на Времевском выступе Южно-Донецкого направления. Одновременно они начали наступление в направлении совхоза «Октябрьский» и Новодонецкого. Их удалось остановить. Поставленных задач ВСУ не добились. Их атакующие соединения и воинские части понесли существенный урон.
- Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по одному из центров принятия решений ВСУ. Назначенный объект поражен. Цель удара достигнута.
- На Купянском направлении поражены подразделения ВСУ около н. п. Новомлынск, Кисловка Харьковской области и Розовка (ЛНР). Пресечена деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. На Херсонском направлении уничтожено более 25 украинских военнослужащих, два пикапа и самоходная артиллерийская установка «Акация».
- В районе Артемовска отражены четыре попытки наступления 5-й горно-штурмовой бригады ВСУ в направлении Клещеевки и 77-й аэромобильной бригады у Берховки.
- У н. п. Богдановка, Доброволье (ДНР) и Щербаки Запорожской области уничтожены склады боеприпасов 57-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 108-й бригады территориальной обороны.
- Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты два украинских самолета Су-25, истребитель Су-27, два вертолета Ми-8. Уничтожены 19 беспилотников ВСУ.
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