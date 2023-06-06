Мэр Новой Каховки сообщил о невозможности восстановления Каховской ГЭС

Отремонтировать Каховскую ГЭС после обрушения плотины невозможно, ее предстоит отстроить заново. Такое мнение выразил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев в эфире телеканала «Россия 24».

— Нам еще предстоит оценить уровень ущерба. Он не просто серьезен, он трагичен, — отметил он.

Как пишет ТАСС, вода в Днепре в районе Новой Каховки поднялась более чем на 10 метров из-за разрушений. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов, всего могут быть подтоплены около 80.

Фото: ru.wikipedia.org

Каховская ГЭС шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций. Расположена в 5 км от города Новая Каховка. В своей работе объект обеспечивает годовое регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения некоторых засушливых районов.

Сообщения о подрыве ВС Украины плотины Каховской ГЭС на Днепре появились ночью. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что подрыва на станции не было, но ночные удары привели к разрушению задвижек, вода неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению. Он отметил, что удар по Каховской ГЭС, предположительно, нанесли из украинской РСЗО «Ольха».

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Айрат Назипов